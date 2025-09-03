近半港人有失眠困擾 臨床心理學家拆解常見謬誤
為地球開跑！國家地理香港首辦環保馬拉松 AK陪你一起愛地球
當大家看國家地理頻道時，還記得那些震撼人心的自然景觀嗎？現在你有機會親身投入大自然的懷抱，用雙腳感受地球的美好！國家地理將於今年10月26日首次在香港舉辦「NAT GEO RUN 2025 香港站」，這場結合運動與環保的盛事，不只讓你揮灑汗水，更要喚醒大家對地球的關愛之心。
MIRROR的AK也來了！一起為地球而跑
這次活動更邀請了人氣偶像AK@MIRROR身體力行參與，在大嶼山的自然環境中奔跑，用每一次呼吸感受與地球的緊密連繫。想像一下和偶像一起為愛護地球而努力的畫面，是不是超級有意義？
賽道沿著欣澳海傍延伸，一路上有大嶼山的藍天白雲和青山綠水為你加油打氣。參加4KM和6KM賽事的跑手更幸運，能經過陰澳石灘附近，欣賞那些舊日木塘留下的海中木樁獨特景色。在逐漸加深的呼吸間，你會真正感受到與大自然的緊密連結，理解什麼叫做「地球給身體的愛護與支持」。
活動貼心地設計了三個距離選項：6KM適合12歲或以上的挑戰者，而4KM和2KM則開放給5歲或以上的所有人參與。無論你是資深跑者還是運動新手，甚至想帶小朋友一起體驗，都能找到適合的組別。
9月4日起開放報名 首日成功登記者將獲贈活動主題限定露營餐具套裝
「NAT GEO RUN 2025 香港站」將於2025年9月4日開始接受報名。於9月4日晚上11時59分或以前成功報名人士，將會免費獲贈刻有「NAT GEO RUN」字樣的限定露營餐具套裝一份，限定的餐具套裝輕巧便攜，尤其適合陪伴熱愛大自然的你體驗野外生活。另外，鼓勵跑手領取選手包時帶同已清洗乾淨的廢棄塑膠水樽連樽蓋並交予指定地點，大會將聯同re-edit lab以其升級再造，製成完賽獎牌，為「NAT GEO RUN 2025香港站」再添上意義。（詳情請留意大會專頁公布。）
跑完步可別急著回家！從上午10時到下午6時，欣澳公園還有精彩的「NAT GEO RUN HK 2025嘉年華」等著大家。你可以參與各種攤位遊戲、體驗工作坊，還能和用升級再造物料製成的National Geographic經典黃框主題裝置拍照打卡。
特別推薦re-edit lab主理的工作坊，他們會教大家用廢棄膠樽升級再造的字母顆粒，製作出獨一無二的個人風格水樽帶。把這個特製的水樽帶綁在自備水樽上，從此再也不會與別人搞混，既實用又環保，一舉兩得！
「NAT GEO RUN 2025 香港站」活動詳情
舉行日期：2025年10月26日（星期日）
舉行地點：大嶼山欣澳海濱長廊（港鐵欣澳站附近）
舉行時間：NAT GEO RUN 2025 香港站 - 上午8時至下午4時
NAT GEO RUN HK 2025嘉年華- 上午10時至下午6時
