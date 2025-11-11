為境外提供涉密地形圖及軍事目標位置 博士生判囚15年

【on.cc東網專訊】國家保密局微信公眾號「保密觀」周二（11日）披露一宗案例，內地一名博士生在參與涉外旅遊開發項目時，為牟取私利，向境外機構人員提供7幅涉密地形圖，並手繪重要軍事目標位置，最終因為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被判處有期徒刑15年。

案情指，某省旅遊局2004年7月與境外機構簽署一項旅遊開發援助項目，博士生沙某某翌年5月參與實施該項目。在項目進行期間，境外機構工作人員藤某某、前某某多次向沙某某索要涉密地形圖，並明確承諾給予報酬，沙某某面對金錢誘惑，最終未能守住底線，利用職務之便私自掃描了7幅涉密地形圖，然後通過個人郵箱發送給藤某某和前某某，從中獲利4萬元（人民幣，下同，約4.4萬港元）。

沙某某同年9月受前某某指使，在規劃調查期間手繪重要軍事目標位置，並標注軍隊入駐時間。這些行為嚴重危害國家安全，造成難以估量的損失。沙某某的犯罪行為最終被發現，法院審理後認定，其行為已構成為境外刺探、非法提供國家秘密罪，除了判囚，也被剝奪政治權利5年，並處沒收個人財產5萬元（約5.5萬港元）。

