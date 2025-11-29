宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
為抗美關稅而捨碳稅拾化石燃料 加拿大總理挨轟
（法新社蒙特婁28日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任以來取消前杜魯道內閣一些環保淨零措施，遭批評者指控背叛應對氣候變遷努力。但也有人認為他別無選擇，只能推動以經濟為主但會增加污染的產業，以應對川普政府貿易戰壓力。
自從卡尼今年3月接替前總理杜魯道（Justin Trudeau）以來，外界普遍認為他已調整自由黨在環保議題上的立場。
卡尼一上任，就廢除杜魯道推行、民眾不滿的個人碳稅，隨後又成立重大專案辦公室，加速推動他所謂能強化加拿大經濟主權的計畫，打造能抵禦川普關稅衝擊的防線。
外界批評的一些礦業與天然氣計畫，成為初期受惠對象。
但最重大的發展是在27日，卡尼與由保守派主導、加國能源生產重鎮的亞伯達省達成協議，推動新的石油管線，同時提升整體石油與天然氣產量。
卡尼說：「聯邦和亞伯達省正建立新的夥伴關係，以打造更加強大、更具永續性與自主性的在地和國家經濟。我們要使加拿大成為能源強國，減少排放，並多元化我們的出口市場。」
這項協議象徵卡尼領導的自由黨明顯轉向，也表明與杜魯道執政十年時期的政策劃清界線。
