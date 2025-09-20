為搶iPhone 17鬥毆！蘋果孟買門市現全武行

▲蘋果iPhone 17系列19日在全球多地開賣，但在印度孟買的果粉，卻因插隊、現場秩序維持不佳等因素，爆發肢體衝突。（圖／擷取自影片）

[NOWnews今日新聞] 蘋果iPhone 17系列手機，昨（19日）在全球多地開賣，不過印度當天就發生民眾排隊搶購時，爆發激烈肢體衝突的事件，從現場影片看來，多名顧客情緒激動，互打耳光、拳腳相向，無視保全吹哨勸阻，其他顧客試圖拉開鬥毆者但沒有成功。

綜合《NDTV》、《ANI》等印媒報導，事發在印度孟買（Mumbai），數十名男子像沙丁魚一樣擠在一起，大打出手，其他目擊者多次勸架無果，連保全人員都費了不少勁，才將滋事者拉開。

廣告 廣告

有現場購物者向印媒透露，孟買之所以會上演全武行，歸根究柢是因為缺乏秩序，來自艾哈邁達巴德的亞達夫（Mohan Yadav）直言，他從早上5點就開始排隊，但有很多人都在試圖插隊，導致入口處一片混亂，加上天氣熱，大家火氣都上來：「這裡的保安不太負責任，到處都有人在插隊，那些排在後面的人根本沒機會買到。」

除了孟買的插曲，蘋果位於印度其他地區的專賣店，如新德里、班加羅爾的門市，也都出現搶購潮，果粉為了買到最新款的iPhone，排上一整夜的隊都在所不惜，但情況倒沒有像孟買那樣混亂。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

延續Fed降息漲勢！美股大多收紅 蘋果iPhone 17開賣日股價漲3.2%

iPhone 17開賣！日本民眾最青睞「哪一款」？2大家電量販店完售

影／中國搶買iPhone 17也大排長龍！中媒爆黃牛拒收Pro