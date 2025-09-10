為母砸1.2億買豪宅！張惠妹找到像台東的家

▲張惠妹（如圖）因母親住不習慣台北市區，就在新店區砸下1.2億買500坪豪宅，就為了讓媽媽住的舒服，想看著媽媽，阿妹還開心直呼：找到像台東的家。（圖／張惠妹 A-mei/A-mit）

[NOWnews今日新聞] 53歲天后張惠妹是出了名的孝女，對88歲母親非常孝順，近日還傳出她因為媽媽住不習慣台北市區，而砸了1.2億買下新北市新店區佔地超過500坪的豪宅，就為了讓媽媽住的舒服，想一直看著媽媽，阿妹還為此開心直呼：「終於在台北找到跟台東一樣的家」。

據悉，阿妹早在之前，就曾發文透露媽媽住不習慣台北，每次來住個幾天，就一直想回台東，但就算這樣，阿妹還是會在自己的所有房子裡，特地為媽媽準備房間。她還在2018年母親節時，PO出媽媽逛花園背影，感性表示：「只想跟著妳，看著妳」。

▲張惠妹（左2）為88歲母親（左4）砸1.2億買下500坪豪宅。（圖／環球EMI提供）

阿妹遭爆無限期停工 傳出為陪媽媽選擇閉關

阿妹唱完林智勝引退賽後，13、14日還將參加「One Love Asia Festival」新加坡音樂節，據《鏡週刊》報導，結束這場活動後，她下半年就沒有其他工作安排，疑似選擇無限期停工，想閉關陪伴家人。對此，經紀人陳鎮川回應， 「她對於工作本來就是很隨性啊，有感覺就做、沒感覺就安靜生活！這不能算是新聞啦，大家都知道」。

阿妹媽媽高齡88歲 曾因腸癌動手術

據悉，阿妹的媽媽今年已經88歲了，住在台東老家，阿妹只要一有空都會回去陪著媽媽，且媽媽曾在2018年罹癌，大腸出現惡性腫瘤，雖然開完刀後已抗癌成功，但媽媽本身也有高血壓、糖尿病史，需細心照料。

雖然阿妹家中有9個兄弟姊妹，但張媽媽平常最聽她的話，每次來台北看診也都是阿妹打點一切，因此媽媽生病時，阿妹一度難過到取消當年的「聲動娛樂」尾牙。現在媽媽年事已高，阿妹不想再到處工作，想陪在媽媽身邊，如果選擇無限期閉關，想必粉絲也能理解。

