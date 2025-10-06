中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
為派兵芝加哥與波特蘭 川普政府貼「戰區」標籤
（法新社芝加哥5日電） 美國總統川普政府今天將芝加哥形容為「戰區」，藉此不顧當地民主黨籍首長反對來部署軍隊；與此同時，法官暫時阻止了白宮向另一民主黨執政城市波特蘭（Portland）派兵。
美國各地政治危機升高，川普強硬打擊移民和犯罪，民主黨人則指控他試圖鞏固威權，雙方因此展開正面對決。
最新的爭議點在於，儘管芝加哥市長和伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）等民選首長強烈反對下，川普4日晚間下令派遣300名國民兵進駐第3大城芝加哥。
國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天在福斯新聞網（Fox News）為此一部署行動作辯護，指稱芝加哥是「戰區」。
而普里茨克則在美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」（State of the Union）節目中批評，指共和黨人刻意在街頭製造「混亂」。
普里茨克直言：「他們想弄出個戰區，以便能派出更多軍隊。他們必須立刻撤離。」
此外，川普試圖在本土動用軍隊，昨晚在俄勒岡州城市波特蘭受挫，法院裁定此舉違法。
對於川普一再將波特蘭形容為「戰火肆虐」，美國地區法院法官伊莫蓋特（Karin Immergut）頒臨時禁令，指「總統的認定完全脫離了事實」。
伊莫蓋特在裁決書中寫道：「這是一個實行憲法的國家，而不是戒嚴國家。」
哥倫比亞廣播公司（CBS）今天公布的民調顯示，58%的美國人反對在城市部署國民兵。（編譯：紀錦玲）
