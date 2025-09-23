為用 Google AI 你可以去到幾盡？商用 Gemini AI 方案變零售出爐

你知道嗎？網路上超多人在玩的 nano banana 3D 公仔生成功能，其實是由 Google Gemini 來驅動。而且不管是 Sony、小米、vivo、Oppo，你買的香港行貨 Android 手機都會內建 Google Gemini AI 助手。不過當你以為可以免費試用這個 Google 超強 AI 工具的時候，就會說你身處的地區尚未支援。VPN 當然可以，不過連線穩定性、耗電就會成為另一個問題。

非常積極為香港推動 AI 應用的 HKT，繼先前成為 Perplexity 合作夥伴之後，居然更獨家推出了 Google Worksapce with Gemini 個人方案，把原本只會有商家付費使用的服務，變成為了使用 Gemini AI 而課金的個人版服務。

本來是面對商業客戶的 Google Workspace，主打全套 Google 辦公室套件（Doc、Sheet、Slide），以及與 Gmail、Google 日曆、Meet 等連動的生產力工具，近年也整合了 Gemini AI 的支援，讓 AI 促進辦公效率，而且同時又可以玩到 nano banana、Veo 等圖像、影片生成服務。最重要的是 Google Workspace 裡的 AI 功能有開放給香港地區使用，所以如果你公司有訂閱 Google Workspace，其實可以去試用看看。

有了這突破口，HKT 就轉念一想，讓一般消費者直接訂閱 Google Workspace with Gemini，就能達到可以在香港堂堂正正正使用 Gemini AI 的效果，毋須再做數碼遊民。

要注意的是，Google Workspace with Gemini 主要為網上版本，所以用戶只能在電腦瀏覽器上使用相關 AI 功能，因此即使自己的 Google 帳戶連結了 Workspace，但手機的 Gemini 助手還是未能使用，而且相關 app 都沒有上架香港的 Google Play Store，不要下載其他盜版。

由網上行提供的 Google Workspace with Gemini 個人方案價格：

在 9 月 18 日至 10 月 17 日期間，合資格網上行寬頻客戶申請 24 個月計劃，將可獲首兩個月免費試用，第三個月起才開始收費。而且同系 1O1O、csl 及 Club SIM 用戶訂閱 Google Workspace 進階版服務時，Google Drive 會升級到 5TB，在備份文件之餘，還可以把更多 AI 生成圖片、影片、語音摘錄都儲存起來。

