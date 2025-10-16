專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
為白宮建新宴會廳捐款 川普舉辦晚宴感謝富豪與大企業
（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天舉辦一場奢華晚宴，感謝近130名億萬富翁與大型企業代表為他在白宮砸下2.5億美元（約新台幣80億元）擴建新宴會廳提供捐款。
法新社報導，根據美國媒體援引的白宮賓客名單，出席者包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、帕蘭泰爾（Palantir）等科技巨擘代表，國防巨頭洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）也受邀出席。
除此之外，加密貨幣交易所Gemini創辦人、卡麥隆．溫克勒佛斯（Tyler and Cameron Winklevoss）雙胞胎兄弟檔也是座上賓；在電影「社群網戰」（The Social Network）中，溫克勒佛斯兄弟檔被描繪成受到排擠的早期投資人而廣為人知。
川普對現場賓客說：「你們當中有許多人真的非常、非常慷慨。我的意思是，有幾位在場人士對我說，『先生，捐2500萬美元合適嗎？』我說，『我會收下』。」
川普還說，這座宴會廳將完全以私人資金興建，其中包括川普9月與YouTube就2021年1月國會暴動後帳號遭停權一案所達成的2200萬美元和解金。
川普在東廳（East Room）拉開窗簾，向賓客展示正在施工的宴會廳位置；這是白宮逾一世紀以來規模最大的新建工程。
他說，宴會廳四面將採用防彈玻璃牆，可容納1000人，規模宏大到足以舉辦總統就職典禮，而其玻璃色調、窗戶形狀與裝飾線條都將與白宮建築風格保持一致。
這是川普今年1月重返白宮以來，一連串整修工程中規模最大的一項，他也為橢圓形辦公室加上金色裝飾，並重鋪著名的白宮玫瑰花園（Rose Garden）。
川普還向賓客秀出新計畫，將在華盛頓林肯紀念堂（Lincoln Memorial）附近興建一座巨大拱門。
他舉起上週首度曝光的「川普凱旋門」（Arc de Trump）模型，並展示了3種不同尺寸的設計，其中一款甚至比法國凱旋門還要大。
川普補充說：「它會非常漂亮。」（編譯：劉文瑜）
