為維持對華威懾 美取消將駐沖繩步兵部隊移師關島

【on.cc東網專訊】共同社上周六（27日）引述消息報道，美軍原擬將駐沖繩海軍陸戰隊步兵部隊轉移至距離台灣較遠的美屬關島，並改編為具備快速反應能力部隊，但因內部出現反對聲音而修改該構想，考慮到台灣突發事態，希望維持對中國大陸的威懾力。

據報道，此前構想是將上述步兵部隊轉移至關島，改編為規模較小、具備快速反應能力的海軍陸戰隊瀕海作戰團。修改方案是步兵部隊繼續留在司令部位於沖繩縣宇流麻市的海軍陸戰隊第三遠征軍麾下，維持核心任務，已寫入海軍陸戰隊10月更新的文件《兵力設計》，應對大陸正迅速強化限制美軍靠近近海的「反介入／區域拒止」能力。

廣告 廣告

對於可能影響日美政府已達成一致的海軍陸戰隊移師關島計劃，日本官房長官木原稔回應時強調，日美之間已達成的共識並未發生變化。日本政府一名高官認為，海軍陸戰隊正謹慎研究包括其他部隊轉移方案在內的計劃。美國海軍陸戰隊總部解釋，此舉為維護地區和平穩定，展現對敵對勢力採取重大行動的態勢。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】