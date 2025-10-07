為老人家扮靚 電影圈、化妝界、攝影界合組團隊 為長者留一張得體「畢業相」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】「終生美麗」去年底埋班，今年一月第一次在院舍搞活動，至今分別在兩家院舍舉行了五次，替百幾個老人家和殘疾人士扮過靚、影過相。「終生美麗」背後有一個靈魂人物，團隊成員叫他「老竇」，外人叫他「大偉哥」。大偉哥八十年代加入電影業，由場務做起，參與拍攝的電影多達四十齣，「入行時做阿四，掃地、倒垃圾、起釘、油油，咩都係我，慣咗咩都話得得得。」終生美麗這個名字由他所取，「但唔好問我點解，冇得解，咁啱諗到咋。」

化完靚妝當然還要影靚相

廣告 廣告

他說這個大project不是一個人而是一堆人搞出來，而且「搞大咗」，今年一月第一次在老人院試辦，一起食過蛇齋餅粽。大偉哥說，故事的開始「唔關佢事」，線頭由Prisken開始，而P的正職是製作公司導演，有一次幫客戶在老人院拍攝音樂治療短片時，遇上了一個不斷迴避鏡頭的老人家⋯⋯

製作公司導演Prisken說，初衷希望老人家不會因嫌自己醜樣而避鏡頭

Prisken說：「開始時以為只是一般阿婆不喜歡上鏡，後來才知道，阿婆以前是Model，好習慣面對鏡頭，但老了後她嫌自己唔靚，好驚上鏡。」這個原因叫他大為震撼，「常常避鏡頭的老人家，難道都是嫌自己醜樣？」這件小事，令Prisken忐忑不安，終日記掛，他找來製作公司其他拍檔商量，其中一個便是「老竇」，還有來自化妝界和攝影界的好友，大家三言兩語吹水唔抹嘴，讓一件小事漸漸發展成為一個故事。

本身是化妝師的Pinko提議，「就幫老人家化靚妝吧，讓她們充滿自信唔使避鏡頭。」咁，化完妝之後呢？大偉哥插嘴：「冇理由化完妝就返屋企，不如幫佢哋影靚相？」做開寵物和BB攝影的攝影師Season，隨即勾起了很多回憶：「這幾年身邊朋友的父母年紀漸大，我不時會半夜三更收到一些朦查查的照片，請我幫忙用photoshop修圖⋯⋯」她總是大惑不解，為何現代手機如此方便，老人家卻總是欠一張得體的「畢業相」？

「終生美麗」始創班底（左至右）：Season（攝影）、Karen（化妝）、Liza（銀髮Model生招牌）、Galvin（美指）、大偉哥（老竇）、Pinko（行政）、Prisken、烈（拍片）、Kate（大內總館）、Lydia（遊戲專家）、Jerico（蛇齋餅粽）

故事再發展下去，大家又七嘴八舌：「冇理由淨係影相，應該有嘢食！」、「有嘢食唔夠，仲要有嘢玩！」、「不能只係影畢業相，仲要全家福！」。最後「老竇」一鎚定音：「終生美麗不是一張相，是一個回憶，這天發生的所有事情，將會是老人家和他們屋企人的美麗回憶！」

就這樣愈來愈多鐵腳加入，包括本身做導演的阿烈，他負責拍片；在NGO工作的Kate，是大內總館。還有正職做活動策劃的Lydia，她是「終生美麗」的遊戲專家：「我的興趣是開Party，我要將遊戲世界帶給他們，引發大家的童心！」Jerico本身經營餐廳，於是每次活動的熱葷素食、蛇齋餅粽，便由他負責。故事的線球愈滾愈大，滾到去到Galvin面前，他說：「我爸爸當年患癌症末期，本來我們是受惠者，團隊到院舍幫我和爸爸媽媽影全家福，可惜最後爸爸來不及影相就離世了。我哋受惠不到，也希望其他人受惠。」

圈隊表示，「終生美麗」不是一張相，而是一個回憶，讓老人家和屋企人記得曾度過的時光

由是他又成為了團隊的鐵腳，成為造型師、佈置師、品牌設計師，所有美術工作都關佢事，他更一併把媽媽Liza拉入局。優雅漂亮的Liza是銀髮Model，順理成章變成「終生美麗」的生招牌。

問大偉哥資金何來，他睜大眼睛：「吓，呢個班底，有錢都請唔起喎！」原來他在朋友之間籌募「善款」，一眾鐵腳則自行出錢出力出時間，又Call來魔術師阿飛做義工娛賓，並致電相熟機構請其贊助音響裝置、零食飲品等，貫徹他的人生哲學，「怯就輸一世！」他說如果人生是52張啤牌，他的第一張牌叫「冇事」、第二張叫「冇所謂」、第三張是「來都來了」，不論做什麼事情都勇往直前，「永遠唔好將焦慮放入你副啤牌裏！」