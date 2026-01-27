為認真追求勝利的競技舞台而設的電競螢幕「G2411X」登場！電競領域備受支持的黃金比例

電競螢幕品牌KOORUI宣布將發售配備240Hz超高速更新率與1ms(GTG)反應速度的24吋FHD電競螢幕「G2411X」。

搭載了支援勝利的實戰導向功能，是專注於求勝玩家的理想螢幕。

支援勝利的電競螢幕「G2411X」發售！

電競螢幕品牌KOORUI將發售為競技舞台而設的電競螢幕「G2411X」。

可於KOORUI官方網站或Amazon購買。

電競領域持續被選用的黃金比例：24吋×FHD

「G2411X」採用持續獲得職業與競技舞台支持的「24吋×Full HD解析度」。

能將視線移動抑制在最小限度，並能依次掌握整個畫面，因此最適合反應速度決定勝負的FPS或格鬥遊戲。

將殘影感與延遲降至極限

240Hz × 1ms(GTG)

透過240Hz高更新率與1ms(GTG)反應速度，即使在激烈動作中也能實現清晰流暢的影像。

將玩家的判斷與操作精確地反映在畫面上，引導玩家以瞬間之差獲勝。

連暗部細節也如實重現的影像表現

VA面板 × HDR400

本產品除了具備VA面板特有的高對比度外，還支援HDR400，在暗部階調表現上尤為出色。

即使FPS遊戲中藏身陰影的敵人及細微細節也能輕鬆辨識，若搭配黑階調整功能，更能進一步提升可視性。

此外，憑藉DCI-P3 90%的廣色域，不僅遊戲，連影片觀賞或編輯用途也能充分對應。

亦搭載支援勝利的電競功能與豐富的連接性





不僅搭載了準星顯示、黑階調整等實戰導向功能，還透過無閃爍技術與藍光減輕功能，即使長時間遊玩或工作也能舒適使用。

此外，配備2個HDMI 2.0與1個DisplayPort 1.4，可對應PC、PS5等多種裝置。

亦支援VESA壁掛，因此可安裝螢幕支架。

詳情請參閱KOORUI G2411X 產品頁面。

產品概要 KOORUI G2411X 27,800日圓 24吋 全高清(1920×1080) 240Hz 1ms(GTG) DCI-P3 90% 支援HDR400 HDMI 2.0 ×2、DisplayPort 1.4 ×1 約3.1kg 支援75×75mm