為配合高爾夫球賽事 粉錦公路以東公園設施將暫停開放

【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署今日（1月30日）宣布，為配合將於粉嶺高爾夫球場舉辦的「LIV Golf香港站」高爾夫球賽事，粉錦公路以東的公園（即粉嶺高爾夫球場「舊場」一號洞至八號洞部分）下列設施將暫停開放：

步行徑及寵物共享公園，2月11日至2月16日及2月20日至3月11日關閉。2月17日至19日（農曆年初一至年初三），開放時間為上午9時至下午6時

一號五人硬地足球場，2月25日至3月11日關閉日。二號五人硬地足球場，3月3日至8日關閉。收費停車場，3月2日至8日所有停車位暫停開放。

