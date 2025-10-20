楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
為「十五五」發展定方向 四中全會一連4日召開
研究制定第15個5年規劃(十五五規劃)、為未來5年國家發展方向定調的中共二十屆四中全會，昨起一連4日在北京召開。中共中央總書記習近平代表中央政治局向全會發表工作報告，並就制定十五五規劃的建議，向全會說明。新華社社評指，十五五時期中國發展環境面臨深刻複雜變化，國際形勢變亂交織，必須做好應對一系列新風險挑戰的準備。外界相信國家未來5年規劃除將繼續推動高新科技，在中美貿易摩擦持續、單邊主義橫行之際，亦將更著重安全發展。
會議在北京京西賓館舉行，主要議程是研究制定第十五個五年規劃，為未來5年經濟社會發展確定基本政策方向。十五五規劃目標是2026至2030年，圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業、基本實現社會主義現代化、夯實基礎，全面發力的重要時期。
經濟長期向好趨勢不變
新華社發表社評《在接續奮鬥中譜寫中國式現代化新篇章》，指十五五戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，同時中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，而制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。社評指，必須堅持把發展立足點放在高質量發展上；把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業。
新華社︰須準備應對新風險挑戰
社評並提到，發展和安全是一體之兩翼、驅動之雙輪；十五五高質量發展須堅持統籌發展和安全，當今世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，國家在前進道路上必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，須做好應對一系列新風險挑戰的準備。
環時︰世界期待聽到更多好消息
《環球時報》亦發表社評，指世界正經歷深刻而持久的百年變局，單邊主義、保護主義湧動，在某些主要經濟體的政策中大行其道；地緣政治裂痕加深，武裝衝突陰雲徘徊不去；全球經濟復甦步履維艱，氣候變化、公共衛生危機、能源糧食危機等全球性挑戰日益緊迫，卻因國際共識的缺失與協作機制的乏力，而難以有效應對，指「世界期待從四中全會聽到更多好消息」。
發改委國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥則指，國家過去5年規劃是推進經濟，長期、高速發展，實現社會繁榮穩定，十五五規劃則須應付外部壓力加大，要兼顧發展及安全，可確定的是中國高質量發展步伐正扎實推進，為世界的不穩定性提供強有力的穩定錨。
料聚焦科技自主創新 免受制他國
專家普遍相信，十五五規劃將聚焦科技自主創新，包括半導體及AI等，尋求突破關鍵核心技術，避免受制於其他國家；並預料當局將繼續降低對出口的依賴，持續擴大內需、促進消費；並推動綠色低碳和數字化轉型、遏制惡性競爭。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/為-十五五-發展定方向-四中全會一連4日召開/610434?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
