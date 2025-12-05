宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
為19歲愛女慶生！樂樂酒窩神複製季芹
[NOWnews今日新聞] 藝人夫妻檔季芹和王仁甫在2006年結婚後，生下一女一子，近日女兒樂樂迎來19歲，與家人一起到日本東京進行馬拉松等級的慶生，季芹直呼「從醒來一路玩到生日結束」。而其中，王仁甫為季芹與樂樂拍下的母女合照，更是引發熱議，只見樂樂完美複製媽媽美貌，甜美大眼與酒窩等，都跟季芹一模一樣，讓網友忍不住驚呼「樂樂越來越漂亮了，笑容超美」。
季芹在社群分享為女兒慶生的照片，感嘆：「時間真的快得讓人措手不及，一眨眼我們居然把女兒養到19歲了」，透露今年樂樂生日全家剛好在日本，「身為把安排行程當人生KPI在衝的爸媽，怎麼可能不來一個『從醒來一路玩到生日結束』的超級馬拉松生日」，還搞笑喊話女兒未來另一半，「說真的…把生日過到這個規格了，未來她的另一半，真的要傷腦筋囉（在這邊先向未來的那個他說抱歉囉）」。
樂樂酒窩神複製媽媽 粉絲讚：笑容好好看
而照片中，則是樂樂親密摟著媽媽季芹，一起微笑看向鏡頭，只見樂樂不只長得超像爸爸王仁甫，還神複製媽媽的甜美大眼與酒窩，披著一頭捲髮整個看起來超有氣質，讓許多粉絲都忍不住大讚她美貌，「樂樂很美，爸爸太會拍了」、「長大了，好快，爸媽的優點都在妳身上了」、「樂樂漂亮、媽咪也漂亮」、「樂樂的笑容好好看」等。
王仁甫、季芹曾一度吵到想離婚 因民宿財務大透支
王仁甫與季芹結婚近20年，還一起經營YouTube頻道《芹仁PlayWhat》，分享家庭生活和旅遊經歷，自然又真實的模樣累積大批粉絲。但其實，夫妻倆也曾有過爭吵，甚至一度差點離婚。今年2月王仁甫與季芹登上節目《同學來了》，就聊到當初差點因蓋民宿離婚。王仁甫說自己當時以為只要準備頭期款就好，但後來才知道，民宿蓋完後貸款才能撥下來，這讓他財務大透支，只能先把收藏的名車賣掉籌錢。
季芹也說自己當時本以為蓋完民宿就算撐過難關，結果在經營民宿時，兩人又因觀念不合吵過多次架，「我們那時候真的為了這個民宿，一度吵到婚姻快走不下去了」。王仁甫聽後也笑說：「本來以為那民宿是我們兩個的未來，就是幸福的一個開始，結果沒想到是裂痕的開始」，所幸夫妻倆最後還是言歸於好，攜手走到現在。
資料來源：季芹IG、樂樂IG
李多慧《辛亥隧道》驚呼想見鬼！李李仁、季芹嚇到：沒拍就開始怕
王仁甫、季芹花200萬送女兒出國！曝樂樂學霸成績：一切都值得了
5566全員入伍當兵！王少偉、王仁甫還慘被兵變 粉絲讚：沒愛錯人
