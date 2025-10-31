近日內地網上流傳，湖南永州市道縣一長征英雄烈士墓，變成了養雞場。(羊城晚報)

內媒報導，近日內地網上流傳，湖南永州市道縣一長征英雄烈士墓，變成了養雞場。當地政府回應稱，養雞場已經拆除，目前已整改。

根據影片，可見一座寫有「長征英雄烈士墓」的碑附近，有一群雞在附近走來走去，甚至在墓碑上，後面有一個藍色頂的雞棚。據內媒報導，當地工作人員表示，涉事農戶表示，農曆新年將到，因此養了一些雞。工作人員補充，該烈士墓是由涉事農戶打理，包括清理雜草之類。工作人員指，農戶已配合整改，已把雞關進籠子。該工作人員提及，該烈士墓是一座無名墓，平時是鄉里和村共同管理，每年都需要翻新和修復。

對於該烈士墓會遷走，抑或是原地保留，該工作人員稱，需要等待道縣退役軍人事務局安排並表示，「如果要遷，我們就配合，如果暫時不遷，我們會進一步管理好。」

道縣審章塘瑤族鄉政府工作人員昨日（30日）表示，涉事養雞場已經全部拆除，目前已經整改到位。據內媒報導，拍攝者再次回到烈士墓地，看到現場烈士墓旁的雜草已被清理乾淨，烈士墓旁邊的養雞場也被拆了，並將烈士墓圍起來保護，還在墓碑前鋪了一段路。

點擊觀看影片

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/烈士墓地變養雞場-當地政府-已拆除-有片-/613922?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral