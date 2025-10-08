烏俄互相攻擊致5死 烏克蘭發電廠遇襲受損嚴重

（法新社莫斯科8日電） 烏克蘭和俄羅斯昨夜至今晨互相朝對方領土發動攻擊，合計造成至少5人死亡。烏克蘭當局今天表示，俄方夜間發動的襲擊導致烏克蘭1座發電廠受損嚴重。

俄國貝爾哥羅德州（Belgorod）的州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，1枚飛彈襲擊距離邊境約15公里的馬斯洛瓦普里斯坦村（Maslova Pristan），造成3人死亡、1人受傷。貝爾哥羅德州與烏克蘭接壤。

葛拉特卡夫還說，空襲導致1處「社交設施」部分倒塌，同時發布看似是1棟體育館的照片，其外牆有部分被震碎。

與此同時，烏克蘭南部赫松州（Kherson）的州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，俄羅斯對赫松市的襲擊導致1對老年夫婦死亡。

烏克蘭空軍表示，昨夜至今晨，俄國朝烏克蘭領土出動至少183架無人機。

俄羅斯國防部則稱夜間攔截了53架烏克蘭無人機，其中大部分在貝爾哥羅德州上空，當地經常淪為攻擊目標。

俄烏政府均否認以平民為目標。

烏克蘭當局今天表示，俄方夜間發動的襲擊嚴重損壞境內1座熱力發電廠。烏克蘭最大民營能源公司DTEK表示有2名工人受傷，但未透露發電廠的位置。

烏克蘭當局很少公布俄方攻擊自身電網的細節，以免洩漏情報。

俄羅斯3年多前全面入侵烏克蘭後，能源產業便淪為關鍵戰場。

俄國每年都會嘗試在嚴冬來臨前癱瘓烏克蘭電網，希望削弱人民士氣並擾亂軍事生產。烏克蘭的冬季從10月下旬持續到隔年3月，其中1月及2月最冷。