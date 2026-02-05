烏俄美將展開阿布達比第二天會談 盼終結俄國入侵烏克蘭

（法新社阿布達比4日電） 烏克蘭、俄羅斯與美國將於今天在阿布達比展開第二天會談，試圖終結莫斯科將近四年的入侵行動。

俄羅斯自2022年2月對烏克蘭全面入侵以來，各種外交調停均無功而返，這場由美國居中協調的對談是最新的努力。

首日三方會談於昨天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行，基輔方面形容協商「具有實質意義且富有成效」，但尚未出現任何明顯突破。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天強調這場戰爭的人員損失，他表示，已有5萬5千名烏軍陣亡。這也是交戰雙方罕見公開戰場傷亡的評估。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，首輪會談期間雙方討論了「具體步驟與實際解決方案」。

但克里姆林宮再度重申強硬立場，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示，戰事將持續下去，「直到基輔政權作出相應決定」為止。