焦點

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽　即睇首班車時間

法新社

烏克蘭代表團抵美 將和美方商議和平計畫

法新社
烏克蘭代表團抵美 將和美方商議和平計畫
烏克蘭代表團抵美 將和美方商議和平計畫

（法新社基輔17日電） 烏克蘭代表團一名成員今天表示，烏方談判代表已抵達美國，將與美國總統川普（Donald Trump）政府就俄烏終戰展開磋商。

代表團將會晤美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

這場會談將於邁阿密舉行。俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿4年之際，基輔當局正尋求盟友對安全保障做出明確承諾。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首席顧問布達諾夫（Kyrylo Budanov）透過社群媒體表示代表團已抵達美國，「我將和安全主管烏梅洛夫（Rustem Umerov）以及談判人員阿拉哈米亞（David Arakhamia）一起，與美方就和平協議細節進行重要會談。」

廣告

他補充說：「我們計劃與魏科夫、庫許納以及美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）召開聯合會議。」

烏克蘭駐美大使昨天表示，會談將聚焦於安全保障和戰後重建。澤倫斯基也說，期盼下週能與美國簽署協議。

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」

TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」

1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加

食尚玩家 ・ 1 天前
越南漢遭開槍擊斃　生前寄居友人住所　疑經常吸食依托咪酯

越南漢遭開槍擊斃　生前寄居友人住所　疑經常吸食依托咪酯

【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔

on.cc 東網 ・ 1 天前
伊朗示威｜ 香港少女入境伊朗後一度失聯逾一周 親友獲報平安｜Yahoo

伊朗示威｜ 香港少女入境伊朗後一度失聯逾一周 親友獲報平安｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】伊朗爆發大規模反政府示威，當局實施封網，人權組織指至少已造成 2600 死，香港保安局日前發出紅色旅遊警示。有香港少女近日出遊，入境伊朗期間一度失聯，家人向入境處求助，至今（17 日）終獲少女報平安。

Yahoo新聞 ・ 9 小時前
馮盈盈健身8年效果顯著　前凸後翹應有盡有

馮盈盈健身8年效果顯著　前凸後翹應有盡有

【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的

李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的

李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳　16歲清純素顏讓人戀愛

神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳　16歲清純素顏讓人戀愛

近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。

姊妹淘 ・ 1 天前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單

馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單

《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。

鉅亨網 ・ 23 小時前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護

前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護

現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬

油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬

二手樓市持續錄得大幅蝕讓個案，部分單位樓價在數年內明顯回落。最新成交顯示，油塘曦臺一個3房單位，約4年帳面貶值逾4成，累蝕超過800萬元離場，反映個別屋苑在高位入市的業主，現時面對頗大調整壓力。閱讀更多：油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？據土地註冊處資料，油塘曦臺1座高層B室，實用面積795平方呎，屬3房間隔。單位早於2024年初已放盤，當時叫價約1,800萬元，其後多次下調叫價，最終上月以約1,095萬元成交，實用呎價約13,774元。原業主於2021年年中以約1,898.5萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約803.5萬元，期內樓價累計跌幅約42%，屬近期較為顯眼的大額蝕讓個案之一。 延伸閱讀: 柏景峰 親海駅 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

28Hse.com ・ 1 天前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 1 天前
羅孝勇返澳洲讀脊醫與王丹妮玩「網戀」　冧爆帶老婆睇Lady GaGa

羅孝勇返澳洲讀脊醫與王丹妮玩「網戀」　冧爆帶老婆睇Lady GaGa

【on.cc東網專訊】藝人羅孝勇離巢無綫後，近年淡出香港娛樂圈，返回出生地澳洲攻讀脊醫課程，與事業重心在港的老婆王丹妮長期分隔兩地，王丹妮更自嘲二人的關係猶如「網戀」。不過，近日這對「牛郎織女」終於在澳洲合體，以慶祝相戀10周年的大日子，其真實的恩愛互動曝光後，

東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！

「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！

比起刻意追求凍齡，孫藝珍現在呈現的，更像是一種很多女生都嚮往的狀態：身體自在、線條有力量，臉上沒有勉強，卻看得出被好好照顧著。這樣的狀態，和她近年來投入健身有很大關係！她的訓練重點放在背部與上半身線條，像是高位下拉、繩索下拉等動作，能有效鍛鍊背闊肌與上背...

styletc ・ 1 天前
菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照　中國駐菲使館抗議

菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照　中國駐菲使館抗議

（法新社馬尼拉16日電） 中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交抗議。塔瑞耶拉14日在臉書貼文中，附上一張自己發表演說的照片，背景是一幅以「為什麼中國持續霸凌？」

法新社 ・ 22 小時前
美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！

美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！

針對美國移民與海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州開槍打死一名美國籍女子事件，美國總統川普周三（14 日）改口，使用更為和緩的表述，稱此事為「不幸事件」，「對雙方而言都令人難過」。 此前，在該槍擊事件發生後不久，川普曾在社交媒體上將遇害女子古德（Renee Nicole Goo

鉅亨網 ・ 2 天前
美國：加拿大會後悔允中國電動車進入市場

美國：加拿大會後悔允中國電動車進入市場

據《路透》報導，特朗普政府官員周五 (16 日) 表示，加拿大允許中國最多出口 4.9 萬輛電動車進入其市場，未來將為此決定感到後悔，而這些車輛也不會被允許進入美國。

鉅亨網 ・ 12 小時前
解放軍實戰演練斬首行動　精準轟炸再擊斃目標

解放軍實戰演練斬首行動　精準轟炸再擊斃目標

【on.cc東網專訊】台海局勢緊張之際，解放軍特戰分隊實戰演練「斬首」行動，夜間在無人機全程監控定位的協助下，整個過程僅用時不到2分鐘。有分析指出，即使今次演練針對「暴恐分子」，但同類能力已納入對「台獨」勢力的立體威懾框架，形成「低成本、高效益」的精準清除體系。

on.cc 東網 ・ 1 天前
賭王「最美外孫女」2,760萬購蔚皇居3房 帶挈原業主勁賺960萬

賭王「最美外孫女」2,760萬購蔚皇居3房 帶挈原業主勁賺960萬

樓市見底回升，老牌家族成員趁勢入市。有賭王何鴻燊「最美外孫女」之稱的的何鍶珩，上月以2,760萬元購入中半山梅道蔚皇居一夥高層3房單位，原業主持貨約17年賬賺960萬元。

28Hse.com ・ 1 天前
175萬人朝聖仍大賠錢？日本會動的實體大鋼彈幕後公司破產，負債達32.6億日圓

175萬人朝聖仍大賠錢？日本會動的實體大鋼彈幕後公司破產，負債達32.6億日圓

曾讓全球鋼彈迷朝聖的「會動的實體大鋼彈」，其背後營運單位如今正式走入歷史！根據東京商工調查資料指出，負責營運 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」 的公司 Evolving G，已遭東京地方法院裁定啟動特別清算程序，他們的負債總額高達約 32.6 億日圓。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界

孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界

45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前