烏克蘭全國飛彈警報 基輔傳劇烈爆炸聲

（法新社基輔25日電） 烏克蘭空軍今天對全國發布飛彈警報之際，法新社記者聽到首都基輔傳出劇烈爆炸聲響。

空軍在加密通訊軟體Telegram表示：「全烏克蘭都面臨飛彈威脅。」

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，至今奪取並占領烏國南部和東部大片區域，並聲稱已將包括2014年奪取的克里米亞在內的5個烏克蘭地區納入其版圖。

莫斯科方面要求外界承認其所占領的這些領土，並希望基輔撤離目前仍由烏克蘭控制的頓內茨克地區部分區域。俄方的這些要求，烏克蘭難以接受。