烏克蘭兵力告急 新防長：烏軍20萬人擅離職守

（法新社基輔14日電） 烏克蘭前數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接任國防部長，他的辦公桌上堆滿了亟待解決的危機，其中兵力短缺問題尤其受到關注。

費多羅夫在過去6年中，一直致力於透過數位化和人工智慧（AI）來提升烏克蘭政府的效率。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）期望能處於領先地位，為基輔這支兵力吃緊且資金不足的軍隊實現現代化。

俄羅斯的人口是烏克蘭的4倍，而烏軍規模一直不如俄軍。隨著戰事推展，兵力問題已變得更加嚴峻。

根據獨立機構估計，自俄羅斯於2022年2月發動全面入侵以來，已有數以萬計烏克蘭士兵陣亡或受傷。

費多羅夫今天在國會上表示，至少有200萬名烏克蘭男性正被徵兵單位通緝，另有20萬名軍人擅離職守。

面對這些人力短缺的困境，費多羅夫提議烏克蘭應加倍投入自身強項，也就是非常規作戰與無人機。

他今天告訴國會議員：「更多的機器人意味著更少的損失，更多的科技意味著更少的死亡。烏克蘭英雄的生命是最珍貴的。」