烏克蘭前國會議長遭暗殺 終年 54 歲 當局指不排除與俄羅斯有關︱Yahoo

烏克蘭前國會議長帕魯比(Photo by Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】烏克蘭前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）在利維夫遭槍殺身亡，終年 54 歲。烏克蘭當局證實，周六（30 日）一名身份未明的槍手在街頭開槍，帕魯比當場死亡。烏克蘭總統澤連斯基形容這是一宗「可怕的謀殺」，並向其家人致以慰問。

槍手疑似喬裝成外送員，背着黃色外送袋，接近帕魯比在街頭開火。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，現場影片顯示，槍手疑似喬裝成外送員，背着黃色外送袋，並乘坐電動單車接近帕魯比，然後在街頭開火，再迅速逃去。烏克蘭檢察部門稱，槍手共開了數槍，帕魯比當場喪生。警方在現場找到 7 個彈殼，初步相信襲擊是「經過精心策劃」。

利維夫警方表示，槍手約開了 8 槍，至今仍未確認所用武器種類。烏克蘭已展開行動全力追捕疑兇。利維夫檢察官梅列特（Mykola Meret）指，不排除任何行兇動機，包括可能與俄羅斯有關。涉事外送平台 Glovo 表示對這宗「殘酷罪行」感到震驚，並承諾會全面配合調查。

帕魯比是烏克蘭歐洲廣場（Euromaidan）運動的重要人物，他曾領導抗議者自衛組織，並多次在與防暴警察的衝突中受傷。2014 年時，他出任國家安全與國防委員會秘書，正值俄羅斯吞併克里米亞及分離主義衝突爆發之際。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，他加入領土防衛部隊，並仍是現屆國會議員。

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）稱讚帕魯比是「一位為烏克蘭自由、獨立與主權作出巨大貢獻的愛國者與政治家」，並指他將載入史冊。前總統波羅申科（Petro Poroshenko）則形容事件是「射向烏克蘭心臟的一槍」，並讚譽帕魯比是一名「偉大的人與真正的朋友」。