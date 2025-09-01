烏克蘭前國會議長遭槍擊身亡 犯嫌落網並招供

（法新社基輔1日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遭槍擊喪生，犯嫌已落網，並已向調查人員做出初步供述。

烏克蘭內政部長發聲明指出，8月30日的槍擊案是經過精心策劃的，呼應澤倫斯基強調此案屬於蓄意陰謀的說法。

帕魯比在西部城市利維夫（Lviv）遇害身亡。他是烏克蘭2004年和2014年親歐抗議活動的重要人物。

澤倫斯基表示，內政部長克利孟科（Igor Klymenko）與安全局長馬列克（Vasyl Maliuk）已向他通報這次逮捕行動。

澤倫斯基與檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）談話後，隨後發文表示：「犯嫌已經做出初步供述。目前正進行緊急調查行動，以釐清這起謀殺案的所有情況。」

克利孟科在Telegram發文表示，數十名警察與安全部門人員參與這次逮捕行動，並在烏克蘭西部的赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）將犯嫌緝捕歸案。

他還說：「目前不會透露太多細節。我只能說，這起犯罪經過精心策劃：死者的行蹤被掌握，路線安排妥當，逃跑方案也想好了。」