烏克蘭和談無定論 川普稱普丁想結束戰爭
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普今天表示，他相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）想要結束烏克蘭戰爭，儘管普丁與美國談判代表的會談並未達成協議。
川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）在克里姆林宮與普丁協商至凌晨，但並未在為結束這場二戰以來歐洲最嚴重衝突的協議上取得突破。
克里姆林宮今天表示，俄軍近期在烏克蘭戰場上的勝利鞏固了自身立場，並補充說雙方未能找到「妥協方案」，而基輔與北大西洋公約組織（NATO）的關係仍是關鍵問題。
當法新社記者在橢圓形辦公室問及談判進展時，川普說：「我認為他們昨天與普丁總統的會談進行得非常好。」
「那場會議會產生什麼結果？我無法告訴你，因為一個巴掌拍不響。」
魏科夫和庫許納提供美國結束戰爭計畫的更新版本，內容包括烏克蘭割讓東部頓巴斯（Donbas）地區部分領土，並同意不加入北約。
然而，儘管白宮在克里姆林宮會談前曾表示樂觀，莫斯科事後卻表示，發現計畫中有部分內容是無法接受的。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們仍準備好在必要時進行會晤，以達成和平協議。」
