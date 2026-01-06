烏克蘭安全保障會議 義總理重申不派兵

（法新社羅馬6日電） 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她已告知烏克蘭的歐洲盟友及美國特使，她已排除動用義大利地面部隊作為（對烏克蘭）安全保障的可能性。

極右翼的梅洛尼是烏克蘭的堅定支持者，但她已多次表示，羅馬不會派遣軍隊來捍衛基輔與莫斯科之間的任何和平協議。

梅洛尼的辦公室透過聲明說：「在確認義大利對烏克蘭安全的支持、且與一貫做法一致的同時，梅洛尼總統重申了義大利政府在這個議題上的幾個關鍵立場，特別是排除在地面動用義大利部隊。」

梅洛尼的最新一次回絕，是在巴黎舉行的一場所謂「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議期間所發表。這場會議聚焦於烏克蘭為嚇阻俄羅斯在停火情況下再次侵略所要求的安全保障。

梅洛尼稱這次會議「具建設性且具體」，並表示這些安全保障將是「一系列更廣泛協議」一環。