不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
烏克蘭官員透露：川普施壓澤倫斯基 要求放棄頓巴斯地區
（法新社基輔21日電） 烏克蘭高階官員今天告訴法新社，美國總統川普上週與烏克蘭總統澤倫斯基會談時，施壓要求烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區，以結束俄羅斯的入侵。
記者問及，川普是否敦促澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）撤出仍由烏克蘭控制的土地，這位烏克蘭官員告訴法新社：「是的，這是真的。」
這名官員還提及，與川普的會談「緊張且不容易」，結束戰爭的外交努力感覺像在「拖延」及「兜圈子」。
其他人也在看
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 8 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 11 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬今早（21日）到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」Yahoo新聞 ・ 10 小時前
馬雲又有大動作 砸66億買樓
正在加速全球化的阿里巴巴 (9988.HK) (BABA) ，在香港這一重要陣地再次投入重金。鉅亨網 ・ 19 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不靠中國！特朗普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈
根據《彭博》報導，美國總統特朗普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。鉅亨網 ・ 23 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 1 天前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 1 天前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 1 天前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前