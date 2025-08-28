烏克蘭官員：俄大規模攻擊基輔 至少3死12傷

美國總統特朗普周二(26日)表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），又稱如果沒有中國學生幫助美國的大學維持營運，美國大學體系將很快完結（go to hell very quickly）。 《路透》早前報道，特朗普早前曾表示，作為與中國貿易談判的一部分，美國將允許60萬中國學生來美國大學留學，做法引起支持者的強烈反彈。 美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年5月曾表示，將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。 另外，美國政府發言人表示，預計中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本星期將前往美國華盛頓，可能會與美國副部級政府官員會面。李成鋼最近與中國國務院副總理何立峰一起參與與美國的貿易會談，但發言人說，李成鋼今次訪問並非正式磋商的一部分。報道引述知情人士說，李成鋼並非應美方要求訪美，他亦不會與美國貿易代表格里爾會晤。

Fortune Insight ・ 1 天前