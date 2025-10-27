烏克蘭戰爭持續 克宮：普丁將接見北韓外長崔善姬

在中美高級別經濟官員周日結束的貿易會談中形成初步共識後，美國總統特朗普表示，他有信心與中國國家主席習近平達成協議。 特朗普周日抵達馬來西亞參加東盟峰會，這是他為期五天的亞洲之行的第一站，預計他將於周四(30日)在南韓與習近平進行面對面的會談。特朗普在10月26日會談結束後，語氣積極地說道，「我認為我們將與中國達成協議」。 美國財長貝森特和貿易代表格里爾在吉隆坡舉行的東盟峰會期間，與中國國務院副總理何立峰和國際貿易談判代表李成鋼會面，進行了自5月以來的第五輪面對面會談。 貝森特在接受美國國家廣播公司(NBC)採訪時表示，他預計該協議將推遲中國擴大對稀土礦物和磁鐵的出口管制，並避免特朗普威脅對中國商品徵收的新一輪100%的關稅。「我認為我們已經有了一個非常成功的框架，供兩國領導人在周四討論」。 他指出，特朗普與習近平將討論從美國農民手中購買大豆和農產品、更平衡的貿易關係，以及解決美國芬太尼危機的問題。 中美兩國官員稱，他們討論了擴大貿易、延長貿易休戰、芬太尼、美國港口入港費用、稀土、TikTok等議題。 貝森特表示，貿易休戰協議可以延期，但要等待特朗普的決定。這是中美自5月首次簽署貿易休戰

infocast ・ 13 小時前