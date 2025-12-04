精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
烏克蘭控俄綁架兒童 還送到北韓「再教育」
（法新社基輔4日電） 俄羅斯被控綁架其占領區域內的數萬名烏克蘭孩童，烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）今天更指出，俄國將其中部分孩童送往北韓進行「再教育」。
盧賓涅茨並未說明俄方把多少孩童送進近年來與俄國加強合作的北韓，俄方尚未公開回應。
盧賓涅茨引述基輔人權組織的證詞指出，俄國用以再教育這些孩童的「營地」共有165個，這些營地設在烏克蘭境內的俄占區、白俄羅斯、俄羅斯以及北韓。
盧賓涅茨引述的是烏克蘭非政府組織「人群地區中心」（Regional Centre for Human Rights）一名代表的說法。
這名代表昨天向美國聯邦參議員作證時表示，一些烏克蘭孩童被送進北韓東海岸的松濤園（Songdowon）夏令營。在那裡，孩子們被教育要「消滅日本軍國主義者」，並與曾於1968年扣押美國間諜船「普布魯號」（Pueblo）的北韓退役軍人見面。
根據烏克蘭政府的說法，自2022年遭全面入侵以來，俄羅斯已綁架或強迫移送近2萬名孩童。
俄國承認自發動攻擊以來曾搬遷部分孩童，但宣稱此舉是為了孩子們的安全，且正在嘗試協助他們與家人團圓，烏克蘭否認這項說法。
國際刑事法院（ICC）2023年對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及其兒童權利專員發布逮捕令，指控他們涉嫌將孩童強行遣送及轉移至俄國控制的區域。
特朗普簽署台灣保證實施法案 國台辦：粗暴干涉中國內政
美國總統特朗普簽署《台灣保證實施法案》生效。在北京，國台辦回應指，美方的法案粗暴干涉中國内政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。根據該法案，國務院須定期檢視、並更新與台灣往來的相關指引，並制定詳細計劃，逐步解除目前仍然存在的限制措施。 (ST)#國台辦 #台灣保證實施法案 (ST)infocast ・ 1 天前
高市早苗：日本政府對台及中立場沒有改變
日本首相高市早苗今早出席參議院全體會議時，再次回應對台灣的立場，重申日本政府在1972年《日中聯合聲明》中，表明承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的立場，沒有改變。高市早苗近日的「台灣有事」論，導致中日關係轉趨緊張，中方多次敦促她收回言論。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 1 天前
美特使訪俄晤普京談和平協議！專家：從「沒牌」到喪失話語權
國際正聚焦在俄烏衝突走向及其對歐洲安全格局的深遠影響。隨著美國推動結束俄烏衝突的舉措持續推進，歐洲陷入了深深的憂慮之中，擔心即將達成的協議雖可能終結戰火，卻會為自身安全帶來更大危機。鉅亨網 ・ 1 天前
晶片禁令｜黃仁勳遊說成功？ 傳美國國會擋下對華銷售晶片禁令
據彭博報道，英偉達（NVDA） 行政總裁黃仁勳周三（3日）分別與美國總統特朗普及議員會晤，討論AI晶片出口管制...BossMind ・ 16 小時前
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 1 天前
馬克宏訪中 籲北京合作促俄烏止戰及平衡貿易逆差
（法新社北京4日電） 法國總統馬克宏出訪中國大陸，今天在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面時，呼籲中國協助結束俄烏戰爭，並平衡中法雙邊貿易逆差。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。法新社 ・ 12 小時前
中方：絕不接受高市早苗用立場沒變化敷衍搪塞
日本傳媒報道，日本首相高市早苗昨日在參議院全體會議上引述《中日聯合聲明》，表示理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分立場。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方的態度是明確的，中方敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。林劍稱，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能否準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容，為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，質疑背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。 (WL)infocast ・ 12 小時前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
李家超：由擁有調查權力部門協助獨立委員會調查火災 嚴肅查明真相問責
行政長官李家超今日(4日)出席2025年「國家憲法日」座談會致辭時表示，再次向大埔宏福苑火災的罹難者表達最深切哀悼，並向他們的家屬和痛失家園的災民表達最誠摯的慰問和關懷，強調此次火災暴露出的問題，必須以最嚴肅的態度面對。 李家超表示，特區政府將徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因及事故相關問題，檢視現行政策，釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補；並宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門，包括擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告。又指必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超指，事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，表達對遇難人員和殉職的消防員的哀悼，對遇難者家屬和受災人員的慰問。中央港澳辦工作小組連夜赴港，全力協助香港特區救災工作，並協調內地省市根據特區政府提出的需求迅速提供協助，兩批物資已在日前送港使用。 他又表示，今次的火災，使其更相信《憲法》的精神和法治，強調必須維護《憲法》和《基本法》，完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則和完成《基本AASTOCKS ・ 13 小時前
最糟情況來了？四因素恐讓美明年陷滯脹
據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，加拿大皇家銀行 (RY-US) 警告，美國經濟明年恐面臨「輕度停滯性通膨」，經濟成長放緩但通膨卻居高不下的處境。鉅亨網 ・ 4 小時前
全港大維修樓宇周六前拆棚網 下周起就地採樣 化驗合格才可上架
大埔宏福苑火災令全城關注棚網安全，發展局昨日（12月3日）宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，須在三日內，即星期六（6日）或之前全部拆除，涉及約200多幢公私營樓宇和政府大樓，屋宇署將於下周出台全新作業守則，要求所有棚網物料送到工地時就地採樣，經指定檢測所檢驗確定合格才可上架。更多消息：宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數發展局局長甯漢豪宣布，所有現時正進行大維修、且外牆設有棚網的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，都需在本周六或之前，完成棚網下架工作。全港目前正做大維修且設有棚網的私營樓宇約200多幢，公營房屋或政府大樓的維修項目約有10幾宗。甯漢豪表示，若未能在限時內拆除棚網，要預先通報審查部門，審視是否有合理的理由可以作出通融。她強調，下架的決定是出於希望保障公眾安全，不代表現時所有的棚網都不合規。她說，拆棚網的費用由承建商負責。甯漢豪表示，棚網下架後，屋宇署會爭取在下周發出新的作業守則，要求所有棚網的物料送到工地時就地採樣，經過指定的檢28Hse.com ・ 12 小時前
宏福苑五級火災｜全港涉及大維修樓宇 三日內將棚網下架
【Now新聞台】因應懷疑有承建商在棚網檢測報告等文書上造假，政府宣布全港涉及大維修的公私營樓宇，需在本周六前將外牆棚網下架，涉及二百多幢樓宇。 發展局局長甯漢豪：「為了保障公眾安全，和免除現在正進行大廈維修的業主和住戶心裡的忐忑，政府認為應該從嚴處理，所以我現在宣布，所有現時進行大維修的樓宇，包括所有公營及私營樓宇以及政府大樓，若外牆有棚網，都需要即時將棚網下架，負責巡查有關項目的各部門會立即聯絡相關承建商。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
傳日本政府已準備好容忍央行本月加息
《路透》引述消息人士報道，日本央行可能在12月提高利率，從0.5%上調至0.75%，預計新一屆政府將容忍這個決定。 此前，央行行長植田和男已暗示本月加息的可能性，目前市場預期本月加息的機會達到80%。消息人士稱，政府已準備好容忍12月加息，本周財政大臣片山皋月被問及植田和男的言論時表示，認為政府與日本央行對經濟的評估未有分歧。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會可要求擁有調查權力的政府部門協助工作
特區政府與中聯辦今早合辦「國家憲法日」座談會，與會者為大埔宏福苑火災死難者默哀。 行政長官李家超致辭時說，成立由法官主持的獨立委員會，可以要求擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，嚴肅查明真相，跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超又指出，今次火災令他更相信憲法的精神，政府的每一項決策及行動都必須以人民福祉為核心。 中聯辦副主任劉光源就說，如期舉行立法會選舉是尊重憲制及法治精神，有利維護穩定及災後重建。Fortune Insight ・ 14 小時前
習近平稱與馬克龍會談富有成果 雙方同意擴大雙向投資
國家主席習近平在北京，與國事訪問中國的法國總統馬克龍會談。兩人在會談後共同會見記者，路透社報道，習近平說，與馬克龍進行友好、坦誠、富有成果的會談。中法雙方同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。習近平表示，無論外部環境如何變化，中法都應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解相互支持。習近平說，中法將加強戰略溝通和協作，推動全球治理體系，朝著更加公正合理的方向發展。關於烏克蘭危機，習近平表示，中國支持一切致力於和平的努力，希望各方通過對話談判達成公平持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議，堅決反對任何不負責任的「甩鍋抹黑」。習近平強調，十五五期間中國將以全面深化改革推動高質量發展、深入實施擴大內需戰略，擴大市場准入和開放領域，引導產供鏈合理有序跨境布局，將為中法務實合作和中法關係發展，開闢更廣闊空間。 (WL)infocast ・ 13 小時前
美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束俄烏戰爭意願
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫許納近日前往俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）已結束在克里姆林宮的會談並離開，這場長時間會談持續到3日凌晨，未就俄烏和平協議取得突破。法新社 ・ 21 小時前
立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施
宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避am730 ・ 1 天前
特朗普稱下任美聯儲主席考慮人選已減至一人
《法新社》報道，美國總統特朗普暗示擬提名美國國家經濟顧問委員會主任哈塞特出任下任美聯儲主席。 特朗普在一項哈塞特出席白宮活動上明言，一名潛在下任美聯儲主席在場，又指對方為令人尊敬的人物，並即場感謝哈塞特。AASTOCKS ・ 1 天前
美國據報擬頒布推動機械人產業行政命令 相關股急升
美國政治新聞網站《Politico》報道，美國總統特朗普政府擬推動美國機械人產業發展。報道引述消息指，美國商務部部長盧特尼克一直與機械人企業行政總裁會面，並「全力投入」加速該產業發展，政府正考慮明年發布一項關於機械人的行政命令。AASTOCKS ・ 19 小時前
宏福苑五級火 特首成立獨立委員會 梁定邦：證人可保持沉默或難以問責
行政長官李家超周二（2 日）宣布將成立由法官主持的獨立委員會，審視宏福苑起火及迅速蔓延原因。特首辦其後補充指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查（見另稿）。翻查資料，就兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力。法庭線 ・ 1 天前