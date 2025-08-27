烏克蘭放寬出境限制 允許18到22歲男性出國

（法新社基輔26日電） 烏克蘭有關當局今天表示，現在允許18歲到22歲的烏克蘭男子出國，放寬了一項原本意在確保有足夠兵源來因應俄羅斯入侵的法律。

自俄羅斯發動全面入侵行動以來，年齡介於18到60歲的烏克蘭男子需要獲得批准才能出境。每年有數以千計的男子試圖非法離境，有時選擇經由危險的路線越境。

總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在通訊應用程式Telegram寫道：「政府已更新跨越國界的程序。在戒嚴期間，年齡介於18歲到22歲的男性可以不受阻地出入國境。」

她說，這項決定適用於該年齡層的「所有公民」，包括目前人在國外的民眾，他們現在可以回到烏克蘭並在有需要時再度出境。

思維里登科說：「我們希望烏克蘭民眾能盡可能維持他們與烏克蘭的聯繫。」

18到22歲的男子不適用全國徵召令。烏克蘭去年將徵兵最低年齡調降至25歲。

烏克蘭軍方試著以獎勵方式吸引25歲以下的男性志願入伍，但招募人數目標尚未達標。

根據聯合國數據，目前有超過560萬名烏克蘭人旅居海外，其中絕大多數住在歐洲國家。