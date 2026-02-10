烏克蘭流離失所者收容所驚傳攻擊案釀5死 7旬老翁做案被捕

（法新社基輔10日電） 烏克蘭警方今天表示，一名72歲老翁在西部瑞夫尼州（Rivne）一處專為境內流離失所者設立的設施內，持斧頭與鐵鎚殺害5人。

事發地點原本是學校，現在則用於收容來自烏克蘭東部及中部的民眾。

攻擊動機尚不明朗，但警方稱事件起因於住民之間的「家庭糾紛」，之後「演變成打鬥」。

瑞夫尼州警方在社群媒體上表示：「爭吵過程中，該名男子開始以鐵鎚與斧頭攻擊5人。」

警方補充道，事件發生於今天清晨，5人因傷勢嚴重，當場身亡，其中包括2名年齡分別為60歲和68歲的男性，2名分別為81歲與78歲、來自頓內茨克州（Donetsk）的女性，以及一名56歲、來自基羅夫格勒州（Kirovograd）的人。

警方公布的現場照片顯示，其中一間房間的門上有個大洞，斧頭與地板上看得到血跡。

檢察總長辦公室表示，犯嫌本身來自烏國東部頓內茨克州，現已遭到拘留，檢方已就預謀殺人罪嫌展開調查。