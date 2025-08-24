烏克蘭獨立紀念日 加拿大總理卡尼抵基輔出席

（法新社基輔24日電） 世界多國領袖致力推動俄烏戰爭結束之際，加拿大總理卡尼今天抵達烏克蘭首都基輔，參與烏國獨立紀念日慶祝活動。

卡尼（Mark Carney）抵達基輔時在社群媒體X平台發文寫道：「值此烏克蘭獨立紀念日，以及他們國家歷史的關鍵時刻，加拿大正投注更多支持與努力，為烏克蘭實現公正且持久的和平。」

加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼是以「特別嘉賓」身分受邀至基輔參與慶祝活動。

卡尼抵達基輔後不久，他在自己X帳號上傳的影片中說道：「加拿大對烏克蘭的支持堅定不移，在你們捍衛主權的戰鬥，以及實現你們對自己國家的夢想途中，我們一直與你們同行。」