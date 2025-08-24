烏克蘭獨立紀念日 發動無人機攻勢襲俄羅斯

（法新社基輔24日電） 烏克蘭今天慶祝獨立紀念日之際，也對俄羅斯發動一波無人機攻勢，導致俄國西部一座核電廠起火。近期推動俄烏兩國締造和平的希望愈漸渺茫。

烏克蘭今天進行反擊，派無人機對俄羅斯領土展開新攻勢。根據俄國西部的庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant），其中一架無人機在廠區上空被擊落，撞擊導致無人機爆炸，並引發核電廠設施起火。

今天是烏克蘭於1991年發表獨立宣言脫離蘇聯統治的獨立紀念日，烏軍選在此刻發動最新一波攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在獨立紀念日演說中表示：「當和平訴求遭到忽視，這就是烏克蘭反擊的方式。」