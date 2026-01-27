烏克蘭獲得法國 310 英里射程的 Rodeur 330 無人機以增強遠程打擊能力

法國防務公司 EOS Technologie 最近向烏克蘭交付了首批 Rodeur 330 飛行彈藥，這標誌著基輔在長程打擊和偵察能力上新增了一項重要武器。根據法國《十字報》的報導，這款 Rodeur 330 設計用於情報收集和打擊任務。EOS Technologie 的總裁 Jean-Marc Dzuliani 表示，這一平台能夠自主運行，旨在支持現代戰場需求，特別是在速度、範圍和生存能力方面的要求。

Rodeur 330 擁有約 500 公里（310.7 英里）的飛行範圍，並且可以在指定區域上空盤旋長達 5 小時。在這段時間內，它可以收集偵察數據並在無需人類直接控制的情況下打擊目標。這款無人機搭載了約 4 公斤（8.8 磅）的反坦克彈頭，因此被歸類為反裝甲飛行彈藥，而非在烏克蘭廣泛使用的輕型 FPV 無人機。

Rodeur 330 的一個顯著特點是其無需依賴 GPS 進行導航。這款無人機依賴光學導航系統，使其能夠在衛星信號被干擾或無法獲得的環境中運行。Rodeur 330 是一個更大系列的一部分，其中還包括火箭推動的 Veloce 330。EOS Technologie 還為這款無人機配備了降落傘系統，這一設計旨在在訓練演習中或打擊任務中止時安全回收，從而減少非作戰行動中的損失。

儘管該平台的最大飛行範圍可達數百公里，EOS 表示其目前的作戰半徑約為 80 公里（49.7 英里）。該公司計劃在近期內將此範圍擴展到 100 公里（62.14 英里），並最終達到 150 至 200 公里（93 至 124 英里），這表明進一步的升級已經在進行中。系統的測試進展穩步向前，2025 年 6 月，EOS 演示了使用搭載惰性彈頭的 Rodeur 330 摧毀坦克的能力，並在 11 月確認該無人機能夠在完全自動模式下打擊目標。

根據 Dzuliani 的說法，Rodeur 無人機還具備群體作戰的能力。EOS 表示，可以同時部署多達 30 架無人機，這一能力在壓制空中防禦和同時打擊多個目標中越來越被視為關鍵。Rodeur 330 是更廣泛系列的一部分，該系列還包括火箭推動的 Veloce 330，兩者據報導已於 2025 年 12 月交付給烏克蘭部隊進行測試，基輔也在不斷擴大使用長程無人打擊平台。

這次交付正值烏克蘭在傳統導彈和飛機短缺的情況下，日益依賴無人機。在這場衝突中，對於像 EOS 這樣的製造商而言，這也成為了一個試金石，使其系統能夠在真實戰鬥條件下進行改進，而不是在受控的測試環境中。儘管 EOS 尚未披露交付的單位數量，但 Rodeur 330 的射程、自主性和彈載能力使其更接近高端的飛行彈藥，而非當前戰場上主導的可拋棄無人機。

