烏克蘭發動無人機攻勢 俄羅斯西南部4人喪生

（法新社莫斯科20日電） 俄羅斯與烏克蘭已經持續3年多的戰爭未見停歇跡象，俄國西南部薩馬拉州（Samara）州長費多里謝夫今天表示，烏國無人機攻勢造成當地有4人死亡。

費多里謝夫（Vyacheslav Fedorishchev）在社群媒體發文，「我懷著沉痛的心情通報，昨夜敵方無人機襲擊導致4人喪命」，他還提到另有1人受傷。

這波無人機攻勢為烏克蘭對俄羅斯的最致命報復襲擊之一。 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早說，俄羅斯於夜間發動大規模空襲，向烏國各地發射40枚飛彈並出動約580架無人機，造成至少3人殞命、數十人受傷。

另外，聯合國大會一般性辯論預計下週登場，澤倫斯基稍早也指出，他下週將與美國總統川普（Donald Trump）在場邊會晤，屆時他們會討論對烏克蘭的安全保障和制裁俄羅斯等議題。