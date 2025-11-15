黑色星期五優惠大合集！
烏克蘭稱俄軍襲基輔奪6命 澤倫斯基批俄散布恐懼
（法新社基輔14日電） 俄國稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的公寓後，導致6人罹難。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責此舉「極其惡劣」且散布恐懼。
這波攻勢是俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，基輔面臨的大規模攻擊之一，攻勢波及首都多個行政區，並使今晚部分區域因停電而陷入黑暗。
烏克蘭當局也聲稱，在上述攻擊事件發生幾小時過後，一架俄國無人機襲擊烏克蘭南方一個市場，導致另外2人死亡。
而烏克蘭也朝俄羅斯境內發射數枚飛彈。俄國官員回報黑海（Black Sea）附近一座煉油廠起火。
隨著寒冬逼近，俄軍也在密集攻擊烏克蘭的電力設施。
烏克蘭當局指出，這波攻擊也使一家醫院、數間商店與辦公室遭殃，並有36人受傷。亞塞拜然大使館也在攻擊中受損，使亞塞拜然政府召見俄羅斯大使，提出抗議。
此外，在基輔東部，法新社記者目睹多棟高樓燒焦，數十扇窗戶與陽台被炸得粉碎。
當地一名女性居民卡爾成柯（Maria Kalchenko）站在遇襲大樓的外面。她表示，「我的頭髮著火後，我就開始試圖滅火」。而工作人員正在收拾這棟大樓遇襲後產生的瓦礫。
她告訴法新社，「多扇門被炸飛，到處都是火焰，接著火勢蔓延，鄰居在尖叫」。
澤倫斯基下週將訪問法國巴黎以及西班牙馬德里，啟動新一連串外交行程。
他譴責俄軍的攻擊是意圖製造「恐懼」。他也主張，「這是經過精密計算的攻擊，意圖對烏克蘭民眾與民用基礎設施造成最大損害」
