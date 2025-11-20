烏克蘭西部公寓大樓遇襲26死22人失聯

（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯昨天襲擊西部特諾皮爾巿，已確認造成包括3名兒童在內的26人喪生，仍有22人下落不明。

一枚飛彈炸毀特諾皮爾市（Ternopil）一棟公寓的頂樓，搜救人員在瓦礫堆中奮力搜尋生還者。這是自從2022年2月俄羅斯入侵以來，西部所遭遇傷亡最慘重攻擊之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「我們的救難人員整夜都在特諾皮爾奔忙，搜索與救援行動仍在持續，仍有22人失蹤。」他指出，來自數個地區的超過200名搜救人員派赴當地投入救援。

烏克蘭緊急服務部門向法新社證實，目前有超過20人仍然失聯。

該部門發言人霍倫日（Oleksandr Khorunzhy）告訴法新社：「目前有超過20人失聯。在我們拆除建築並完成撤底搜查之前，無法提供任何資訊。」

緊急服務部門昨天深夜發布照片顯示，救難人員摸黑在瓦礫堆間作業，並利用吊車抵達這棟典型蘇聯時代公寓已經遭到摧毀的頂部。