Trip.com酒店減$500、機票減$200
烏克蘭西部公寓大樓遇襲26死22人失聯
（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯昨天襲擊西部特諾皮爾巿，已確認造成包括3名兒童在內的26人喪生，仍有22人下落不明。
一枚飛彈炸毀特諾皮爾市（Ternopil）一棟公寓的頂樓，搜救人員在瓦礫堆中奮力搜尋生還者。這是自從2022年2月俄羅斯入侵以來，西部所遭遇傷亡最慘重攻擊之一。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「我們的救難人員整夜都在特諾皮爾奔忙，搜索與救援行動仍在持續，仍有22人失蹤。」他指出，來自數個地區的超過200名搜救人員派赴當地投入救援。
烏克蘭緊急服務部門向法新社證實，目前有超過20人仍然失聯。
該部門發言人霍倫日（Oleksandr Khorunzhy）告訴法新社：「目前有超過20人失聯。在我們拆除建築並完成撤底搜查之前，無法提供任何資訊。」
緊急服務部門昨天深夜發布照片顯示，救難人員摸黑在瓦礫堆間作業，並利用吊車抵達這棟典型蘇聯時代公寓已經遭到摧毀的頂部。
其他人也在看
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
白田邨男子高處墮下 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】石硤尾有人墮樓。今晨(20日)10時49分，一名姓鄧(67歲)男子於白田邨潤田樓高處墮下，倒臥天井位置。救援人員接報到場，消防登上天井拯救將事主移至地面，交由救護車送院救治，其後被證實死亡。經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。警員於現場沒on.cc 東網 ・ 6 小時前
死因庭裁陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申覆核挑戰押明年訊 官拒頒令有結果前禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。警員林偉榮早前入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，並申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取檢控行動。法庭線 ・ 1 天前
蔡一傑經中環街市目擊火警 見義勇為即報警：10分鐘後消防員迅速到場
跳唱組合草蜢成員蔡一傑今日（11月19日）在社交媒體發布影片，講述目睹火警現場的驚險事！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯
香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於即日起至2026年1月4日舉行，今次活動首次聯手置地公司，帶來頭炮活動「冬日小鎮．中環」，分別於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」、遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
葵涌女子過馬路被小巴撞倒 昏迷送院搶救
【Now新聞台】葵涌下午有女子被小巴撞倒，昏迷送院搶救。 女傷者頭部受傷，由救護車送到瑪嘉烈醫院。下午近3時，警方接報指一名女子行經葵涌禾塘咀街55號對開，被一輛專線小巴撞倒，女事主受傷，倒臥行車線昏迷，救護人員到場將傷者送往醫院搶救，涉事司機在場協助警方調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
廟宇文化節12月中車公廟外舉行 免費體驗非遺工作坊 8間古蹟廟宇設導賞 市民「打卡」可換領禮品 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】兩年一度的「廟宇文化節」將於 12 月 13 至 14 日一連兩日於沙田車公廟外舉行，華人廟宇委員會今年以「廟宇漫遊」作為主題，期望加深市民對本地廟宇的認識，融入非遺技藝工作坊，推動文化傳承。除車公廟以外，另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇亦設有導賞，又推出手機應用程式鼓勵大眾一年內到全港不同廟宇「打卡」，所有活動費用全免。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方今（19日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
調查指美感恩節傳統大餐成本跌至四年低 火雞零售價按年跌16%
《路透》報道，據American Farm Bureau Federation公布年度感恩節餐費調查，美國感恩節傳統大餐成本按年跌5%至55.18美元，連續第三年下跌，創2021年以來最低。但仍較2019年新冠疫情前高出約13%。其中零售商對火雞大幅打折，16磅火雞零售價按年跌16.3%，但多數配菜價格上升，反映農場持續面對勞工短缺及農場工資急升壓力。AASTOCKS ・ 5 小時前
日本大分縣住宅區大火仍未撲滅 當局發現一人心臟驟停
日本大分縣大分市一個住宅區昨日下午約5時發生的大火，至今仍未撲滅，當局指一名76歲居民下落不明。當地傳媒報道，當局在大火現場發現一名男子心臟驟停，暫時未知身份。大分縣當局表示，火勢波及170多座建築物，周邊森林也受到波及，截至昨晚約11時，已有115個家庭共175人被疏散到避難場所。日本陸上自衛隊應大分縣的請求，今日派出直升機協助滅火。(ST)infocast ・ 1 天前
日本大分市火災逾170棟建築物起火 一名老翁失蹤
日本大分市發生大規模火災，超過170棟建築物起火，燃燒超過半日仍未救熄，一名76歲老翁失蹤。大分縣政府將175名居民撤離到社區活動中心。大火在昨日下午近6時發生，大分市佐賀關地區的民眾報案指寓所起火，之後火勢蔓延到附近的多間住宅和山林，燒毀面積估計近4.9萬平方米。火勢甚至飄洋過海，距離火場1.4公里外的無人島也起火。陸上自衛隊出動UH-1直升機協助救火。(ST)infocast ・ 1 天前
葵盛西邨單位起火 一名少年獲救送院
【Now新聞台】葵盛西邨有單位起火，一名少年吸入濃煙不適送院。 起火單位外牆熏黑，消防員在場調查。早上七時許，葵盛西邨第八座一個單位起火，消防派出煙帽隊開喉將火救熄，在起火單位內救出一名14歲少年，他懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院治理。火警期間約50名居民自行疏散到樓下暫避，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
旺角街頭2毒男遇查 檢176萬元貨當場就逮
【on.cc東網專訊】深水埗區警員經深入調查後，昨日（18日）在旺角展開打擊毒品行動。行動中，人員在塘尾道發現一名43歲本地男子和一名38歲內地男子形迹可疑，遂上前截查，並在他們身上檢獲共約3008克的懷疑海洛英，毒品市值約176萬港元。經初步調查，人員以涉嫌「on.cc 東網 ・ 1 天前
上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷留醫2日不治（更新）
【19/11更新】67歲姓盧老翁燒傷送院搶救，據了解，他上身、面部、手臂共百分之45燒傷，二級燒傷。他留醫2日後，於昨日（18日）清晨5時58分惜告不治。據了解，死者與胞弟同住，胞弟盧先生事後接受傳媒訪問時表示，曾用水喉救火但不果，不清楚火警原因。初步相信電箱短路引致火警。am730 ・ 1 天前
立法會選擧2025｜疑發布投白票貼文 68歲本地男子被捕 涉煽動意圖及違選舉條例｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方針對違反選舉條例行為積極執法，今（18 日）拘捕一名 68 歲本地男子，疑在社交平台煽動他人不投票、投白票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜國安處拘 68 歲男子 涉煽惑他人不投票或投白票等 被控發布煽動刊物下午提堂｜Yahoo
警方國安處周二（18日）拘捕一名 68 歲男子，他涉嫌多次在社交平台發布具有煽動意圖的訊息，包括煽惑他人在選舉中不投票或投白票等。他今日（20日）被暫控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件下午在西九龍裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
中國男與另外6人涉間諜活動 遭台灣起訴
（法新社台北18日電） 台灣檢方今天起訴7人，其中包含1名中國籍男子，指控他們涉嫌替中國蒐集軍事機密，違反國家安全法。聲明指出，丁小琥涉嫌吸收現役及退役台灣軍人，為中國共產黨蒐集有關台灣軍事、國防及政府事務的敏感資訊。法新社 ・ 1 天前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前