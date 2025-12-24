烏克蘭願從頓湼茨克東部撤軍 建非軍事區換取停火

俄烏戰爭已持續逾四年，絲毫沒有停息迹象。圖為上周四（18 日）俄羅斯向頓湼茨克城市 Druzhkivka 施襲，導致一個油站焚毀。 (Photo by Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images)

俄烏和談在平安夜露出曙光？烏克蘭總統澤連斯基昨日（23 日）向記者透露，準備從頓湼茨克東部撤走軍隊，把有關地區劃為非軍事區，作為與莫斯科和談的一個可能協議。但他同時要求俄羅斯在相若的頓湼茨克土地上撤軍，而克里姆林宮並無迹象願意接受完全控制頓湼茨克以外的方案。

澤連斯基審慎樂觀 指莫斯科不敢觸怒特朗普

《紐約時報》報道，澤連斯基昨日在基輔向記者透露烏克蘭與美國在過去數周商討的成果，得出二十點和平計劃，其中把頓湼茨克劃為非軍事區就是其中一點。計劃還包括潛在的領土安排以確保俄羅斯未來不能再入侵烏克蘭，以及重建受戰火蹂躪的地區。澤連斯基形容這是烏克蘭終止戰爭的最大努力，現在是俄羅斯決定如何回應。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京已得悉最新的談判進展，俄方正制訂未來的立場，短期內會恢復接觸。澤連斯基表示審慎樂觀，認為莫斯科不會公開否決新的提議，以免觸怒美國總統特朗普，這樣克里姆林宮會面對嚴重後果。

澤連斯基向記者透露烏克蘭與美國商討的停火協議方案，圖為他本周一（22 日）在烏克蘭一個學院致詞。(Photo by Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)

不過基輔與華盛頓並未就兩點達成協議，其一是如何處置烏克蘭控制中的頓湼茨克土地以及俄羅斯佔領中的核電廠，其二是基輔提出與美國共同管理核電廠。澤連斯基透露，美國曾提出由華盛頓、基輔及莫斯科共同控制及分享核電廠的收益，但他說基輔不能贊成與莫斯科進行能源交易。問題是，莫斯科也不會同意由美烏控制核電廠。

烏克蘭不能失去頓湼茨克軍事重地

BBC 報道則引述澤連斯基提出，其中一個潛在選項是在頓巴斯東部建立「自由經濟區」，他向記者表示，烏克蘭反對撤軍，而美國談判代表則尋求建立一個非軍事區或自由經濟區。在此方案下，雙方均須從頓湼茨克東部後退五至四十公里，而俄羅斯則一直堅持烏克蘭放棄頓湼茨克東部，以換取停火。

從軍事角度而言，烏克蘭擔當不起失去頓湼茨克的軍事重地，否則只會開路給俄羅斯進一步入侵。烏克蘭亦要考慮人道問題，因為割讓領土意味着居民需要遷徙，對整個國家的士氣也會造成沉重打擊。因此建立非軍事區須經過烏克蘭人民公投通過。

跟俄羅斯談判的美國特使 Steve Witkoff 數周前與俄方達成 28 點的共識，被視為大幅向克里姆林宮的要求傾斜。而昨日披露的 20 點方案則是 28 點方案的修訂。新方案包括向烏克蘭提供 80 萬兵的軍力。