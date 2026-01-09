烏克蘭：俄發射36枚飛彈及242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
其他人也在看
特朗普稱對委行動 不會為北京攻台開先例
【on.cc東網專訊】美國總統特朗普在《紐約時報》周四（8日）刊出的訪問中表示，他在委內瑞拉採取的行動不會為俄羅斯、中國等其他國家開創先例，強調自己是在應對真正的威脅。他又認為在自己任內，北京不敢攻打台灣。on.cc 東網 ・ 6 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 1 天前
川普直言：行使全球權力 僅受我個人道德限制
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普在今天刊出的「紐約時報」（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。當被問及行使全球權力是否有任何限制時，川普告訴紐約時報：「是的，確實有一件事，那就是我自己的道德觀、我的想法。法新社 ・ 8 小時前
委內瑞拉宣布釋放「大量」囚犯
（法新社卡拉卡斯8日電） 委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後做出的讓步。川普6日告訴美國共和黨籍議員，羅德里格斯政府將關閉委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心一處酷刑室，但未提供進一步細節。法新社 ・ 14 小時前
明尼蘇達州女子遭ICE當街槍殺 觸發全美多地示威 聯邦政府稱屬自衛 市長怒斥：胡說八道｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國土安全部近日在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，周三（7 日）明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名37歲女子在遭移民局（ICE）執法人員截查時，試圖駕車駛離，期間被近距離連開多槍射殺。國土安全部形容當時事主試圖開車衝撞，故人員出於自衛開槍；明尼亞波利斯市長怒斥聯邦政府說法一派胡言，要求移民局執法人員立即離開該州。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普指示 美國退出66個國際組織 31個是聯合國機構
據《美聯社》報導，美國總統特朗普周三（7 日）簽署總統備忘錄，指示美國退出 66 個「不再服務於美國利益」的國際組織。鉅亨網 ・ 1 天前
華府動態：川普的對華稀土大棋；美國不再允許委內瑞拉油打折賣中國
【彭博】-- 川普為何願與習近平來往 貿易智囊一語道破是下以時間換稀土的大棋 *Bloomberg ・ 11 小時前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 1 天前
對特朗普格陵蘭計畫沉默 分析師：普京期待的是北約自我瓦解
美國總統特朗普聲稱美國必須基於國安理由接管格陵蘭，指控中、俄船隻在北極「到處都是」。中國迅速反駁，但俄羅斯卻異常沉默。據《CNBC》周四 (8 日) 報導，分析師指出，普京樂見北約分裂，因這對俄國是「不戰而勝的大禮」。鉅亨網 ・ 11 小時前
金正恩公開表態 無條件支持普丁所有決策
（法新社首爾9日電） 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩承諾，將「無條件地支持」俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所有的政策與決定。他說：「我將無條件地尊重並支持你所有的政策與決定，願意為你與你的俄羅斯，始終與你站在一起…這項選擇將是持續且永久的。」法新社 ・ 5 小時前
特朗普稱由習近平決定對台行動 外交部：是中國人自己的事不容干涉
美國總統特朗普表示，大陸是否對台動武，由國家主席習近平決定，但表明若台海現狀出現改變，他會「非常不高興」。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關提問時，強調台灣是中國領土不可分割一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 2 小時前
限制川普對委內瑞拉再動武 美參院通過關鍵程序性表決
（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦參議院今天朝通過一項決議邁出重大一步，這項決議旨在限制總統川普在未獲國會授權下對委內瑞拉採取軍事行動。不過，這項舉措被認為在很大程度上只是象徵性，因為該決議將在聯邦眾議院面臨重重阻力，且在川普可能行使否決權的情況下幾乎無法通過。法新社 ・ 13 小時前
丹麥國防部證實：若美國武力奪取格陵蘭島 士兵可「先開槍再請示」
據英國《每日電訊報》等媒體報導，丹麥國防部周三（7 日）證實，根據軍事規定，若美國武力奪取格陵蘭島，丹麥士兵可以「先開槍再請示」。鉅亨網 ・ 1 天前
據報中國暫停審查稀土出口日本許可 涉軍事及其他不同產業
中日關係持續緊張，《華爾街日報》引述消息指，中國當局已停止審查稀土出口到日本的許可，對象除軍事產業外，已擴大至其他行業，以回應日本首相高市早苗的涉台言論。 中國商務部於周二宣布，禁止所有原產於中國的軍民兩用物項，對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。報道引述知情人士指，中方周二宣布管制後，隨即限制對日本企業出口重稀土和稀土磁鐵，停止審查稀土外銷日本的許可，涉及包括軍事等不同產業。 日本《共同社》早前亦報道，日本酒類和食品最近出口到中國時，被施加較以往繁瑣的清關程序，導致貿易出現延誤。 (ST)#中日 #稀土 (ST)infocast ・ 9 小時前
美國參議院通過決議 限制特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動
美國參議院周四以52票對47票通過決議，阻止美國總統特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。是次表決距離特朗普授權行動、成功拘捕委內瑞拉領袖馬杜羅不足一星期。 特朗普及其在國會的盟友則辯稱，毋須就拘捕馬杜羅的行動諮詢國會，並形容該行動屬執法行動。馬杜羅目前正於紐約面對與毒品相關的刑事指控。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
澤倫斯基：比照馬杜洛 美國也該將車臣領導人拉下台
（法新社基輔7日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國應該比照對付委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的作法，對俄羅斯施壓，將車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）拉下台。卡狄羅夫自2007年起領導俄羅斯控制下的自治共和國車臣（Chechnya），他大力支持普丁，已派出數千名士兵往烏克蘭作戰；車臣人口以穆斯林為主。法新社 ・ 1 天前
傳美國務卿向議員表明擬買下格陵蘭 不會使用軍事武力
《華爾街日報》引述消息人士報道，美國國務卿魯比奧向美國國會議員表示，政府不打算入侵格陵蘭，目標是向丹麥收購。 此前，美國總統特朗普及高級官員已公開表示不排除以武力奪取格陵蘭。AASTOCKS ・ 2 天前
五架直升機就能拿下？《POLITICO》揭露特朗普四步棋
美國總統特朗普再度將戰略目光投向北極重鎮格陵蘭島。根據《POLITICO》報導，在美軍日前突襲加拉加斯震撼國際社會後，歐洲政界與北約體系對美國動用非常規手段的警戒明顯升高。儘管格陵蘭島目前屬於丹麥，且多數當地居民並不支持成為美國一部分，但多名歐盟官員、北約內部人士、防務專家與外交官私下推演後認為，特朗普面前確實存在一條「可行路徑」，而且他似乎已經走在這條路上。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普下令美國退出66個不再符合美國利益之國際組織
美國總統特朗普簽署總統備忘錄，下令美國退出66個不再符合美國利益的國際組織，旨在停止將美國納稅人的金錢及精力投入到那些推動全球主義議程、而非美國優先任務的實體中。AASTOCKS ・ 1 天前
哥倫比亞證實裴卓首度與川普通電話
（法新社波哥大7日電） 哥倫比亞政府表示，美國總統川普今天與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）進行首次通話。哥倫比亞外交部告訴法新社雙方已通話，但未透露具體內容。法新社 ・ 1 天前