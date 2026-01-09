烏克蘭：俄發射36枚飛彈及242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

中日關係持續緊張，《華爾街日報》引述消息指，中國當局已停止審查稀土出口到日本的許可，對象除軍事產業外，已擴大至其他行業，以回應日本首相高市早苗的涉台言論。 中國商務部於周二宣布，禁止所有原產於中國的軍民兩用物項，對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。報道引述知情人士指，中方周二宣布管制後，隨即限制對日本企業出口重稀土和稀土磁鐵，停止審查稀土外銷日本的許可，涉及包括軍事等不同產業。 日本《共同社》早前亦報道，日本酒類和食品最近出口到中國時，被施加較以往繁瑣的清關程序，導致貿易出現延誤。 (ST)#中日 #稀土 (ST)

infocast ・ 9 小時前