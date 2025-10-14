烏克蘭：俄軍攻擊聯合國援助車隊

（法新社基輔14日電） 烏克蘭政府今天表示，俄羅斯軍隊在局部占領的烏南赫松州襲擊一支聯合國援助車隊，所幸無人傷亡。

赫松州（Kherson）軍事行政首長指出，這起俄羅斯無人機和火砲攻擊發生在前線小鎮別洛澤卡（Bilozerka）附近。

當地官員普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在社群媒體上表示：「占領軍蓄意以無人機和火砲瞄準聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）的卡車。」

他表示，當時車隊共有4輛車，其中「一輛被燒毀，另一輛嚴重受損」，其餘兩輛安然無恙。

普羅克丁公開的照片可見，一輛印有「世界糧食計劃署」（World Food Programme）標誌的白色卡車陷入火海，濃濃黑煙竄升。

聯合國和莫斯科沒有立即評論此事。