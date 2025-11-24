烏克蘭21歲力士難民出身 日本大相撲奪冠寫歷史

（法新社東京24日電） 烏克蘭21歲相撲選手安青錦昨天在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士。安青錦原為逃離俄烏戰爭的難民，數年前逃到日本。他今天受訪時表示，自己奪冠後已和父母通話，並收到來自烏克蘭朋友的訊息。

安青錦原名亞夫胡西辛（Danylo Yavhusishyn），出生於烏克蘭中部，7歲就開始練相撲，17歲便成為全國冠軍，原本已被一所烏克蘭國立大學錄取，但因2022年俄羅斯入侵，被迫逃離家園。

當時安青錦因為未滿18歲，勉強躲過徵兵，他先是逃到德國尋求庇護，之後前往日本。他的父母則留在德國，而他抵達日本時完全不懂日語。

身高182公分、體重140公斤的安青錦，2023年7月在日本出道，成為第二位烏克蘭出生的職業相撲選手，他名字中的「青」，即是取自烏克蘭國旗的代表色。

幾經多年努力，安青錦昨天在日本大相撲九州賽事，擊敗來自蒙古的橫綱豐升龍，成為首位奪冠的烏克蘭力士，幾乎已確定晉升大關。

安青錦今天受訪時表示，他對自己能夠奪冠感到意外。他在福岡告訴記者：「說實話，我希望能贏得這場比賽，但我並不真的認為自己能夠做到。我真的很高興。」

他提及，自己在奪冠後已和父母通話，並收到來自烏克蘭朋友的訊息，目前尚無法一一回覆。