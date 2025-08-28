烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam

說到麵食，很多人第一時間會聯想到油麵、即食麵、拉麵等高脂選擇，因而努力避開。但你知道嗎？看似「白雪雪」、清淡「健康」的烏冬，其實亦可能是高鈉陷阱，若攝取過量，或會引致水腫、血壓上升，甚至加重腎臟負擔。

烏冬脂肪不多，但未必等於健康

相對即食麵，烏冬未經油炸，脂肪含量的確較低，看似是更健康選擇。然而，不少人忽略烏冬在製作過程中一般會加入鹽分，目的是增加筋性、改善口感和作為防腐。這些添加的鹽分，會令部分烏冬的鈉含量明顯增加，即使味道不太鹹，實際上仍可能屬於「高鈉食品」。

根據本港食安中心資料，食物鈉含量定義（每100克）：

無鹽：少於5毫克

低鈉：不多於120毫克

高鈉：超過600毫克

烏冬熱量低＝健康？（圖片來源：Pexels）

同品牌烏冬 鈉含量可相差11倍？

以「皇室」為例，其兩款同屬讚岐烏冬產品，鈉含量竟然相差接近11倍！圖左的「四國讚岐烏冬」每100克含有 961毫克鈉，若食用一包200克，已攝取 1,922毫克鈉，接近成人每日建議攝取上限（2,000毫克）。若再配搭高鈉湯底（如麵豉湯、火鍋湯底）和配料（如午餐肉、腸仔等），鈉質攝取必定超標。

至於圖右的另一款「讚岐烏冬」，每100克僅含 90毫克鈉，同樣一小包200克份量，鈉含量只有 180毫克。簡單一個轉換，就可以輕鬆減1,742掉毫克鈉！

皇室讚岐烏冬不同版本比較 （圖片來源：超市官網）

不同產地亦影響鈉含量

即使品牌相同，不同產地烏冬的鈉含量或有不同。以「都一」烏冬為例，圖左的日本版每100克含 276毫克鈉，而圖右的香港版每100克僅含35毫克鈉！

過量攝取鈉（即食鹽中的主要成分），除了會導致水腫，更與多種慢性疾病相關，包括高血壓、心血管疾病、腎功能下降等。若經常進食較高鹽分食物，更有機會增加患胃癌的風險。

都一烏冬不同版本比較 （圖片來源：超市官網）

食量控制同樣重 「這款」烏冬更有膳食纖維

雖然鈉含量越低越好，但都要控制進食份量。一小包烏冬平均重200至250克，熱量相等於一至兩碗白飯。若不知不覺吃下幾包，澱粉攝取量隨時過多，越食越肥！建議搭配高纖蔬菜和優質蛋白質（如雞蛋、瘦肉、海鮮），營養均衡又飽肚。

如果平日較少煮菜或懶得處理，可以考慮選擇島田屋「減30%醣質烏冬」。每小包（180克）已含有 11.5克膳食纖維，相當於約兩碗西蘭花的纖維含量。而其鈉含量亦只有 120毫克，絕對是健康之選。

島田屋「減30%醣質烏冬」

較低鈉急凍烏冬名單

根據分析，以下12款急凍烏冬每100克鈉均低於120毫克，適合高血壓、容易水腫或減肥人士。

同一品牌換另一版本，烏冬比較低鈉（圖片來源：@nutritionby_audrey）

12款較低鈉烏冬名單（圖片來源：@nutritionby_audrey）

營養師Audrey Tam

