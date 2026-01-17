烏干達大選後局勢緊繃 傳反對派領袖遭軍方帶走

（法新社烏干達首都康培拉16日電） 烏干達反對黨今天表示，黨魁、總統候選人威恩在選舉結束後一天，於家中遭軍用直升機強行帶走。這次大選充斥著廣泛的鎮壓行動與網路中斷。

現任總統、81歲的穆塞維尼（Yoweri Museveni）試圖延長他長達40年的統治。

穆塞維尼的頭號對手、由歌手轉戰政壇的威恩（Bobi Wine）稍早表示，在警方包圍他的住所後，他一直處於被軟禁的狀態。

今天稍晚，他的政黨「國家團結平台」（NUP）在社群平台X上發文稱，一架軍用直升機降落在威恩的住所，並「將他強行帶到一個未知地點」。

國家團結平台黨表示，威恩的私人保全人員在過程中遭到「暴力攻擊」。

目前無法聯繫上國家團結平台黨成員發表評論，而政府在選前實施的網路封鎖，也使得查證這些說法變得困難。

在今天持續的計票作業中，穆塞維尼保持遙遙領先；選舉委員會表示，在已開出的近81%選票中，他的得票率為73.7%，威恩則為22.7%。

最終結果預計將在格林威治標準時間17日下午1時左右公布。