烏干達總統大選投票日 政府封鎖網路、警方鎮壓反對派

（法新社康培拉15日電） 東非國家烏干達今天舉行總統選舉投票。執政40年的現任總統穆塞維尼與出身貧民窟的歌手威恩競逐總統大位，然而烏干達大選前網路遭封鎖，警方鎮壓反對派的事件時起。

烏干達「每日觀察報」（Daily Monitor）用整版篇幅報導如何「保護住屋免受選舉影響」，建議民眾加固門窗，並選定一個房間作為安全處所，以應對可能發生的動亂。

對烏干達人來說，這種感覺並不陌生。現年81歲的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）曾是一名叢林戰士，深受革命暴力意識形態的影響，他執政40年期間一直被指控濫用安全部隊暴力鎮壓反對派。

穆塞維尼面臨著來自43歲的歌手威恩（Bobi Wine）的強勁挑戰。威恩自稱是「貧民窟總統」，他的大本營位於首都康培拉的貧民窟，那裡正是他長大的地方。

烏干達當地時間今天上午7時過後不久，據法新社記者觀察，康培拉至少一個郊區投票站像往常一樣遲遲沒有開放。

投票前夕，威恩的數百名支持者被捕，這種情形一如他2021年的競選期間一樣。威恩開始在集會中穿著防彈背心，他將這次選舉描述為一場「戰爭」，並稱呼穆塞維尼為「軍事獨裁者」。

威恩說，「我們非常清楚，他們正計劃操縱選舉，殘暴對待民眾，甚至殺人，他們不想讓世界其他國家看到這一切」。

儘管烏干達政府一再承諾不會關閉網路，政府13日還是無限期關閉網路，以防止「虛假資訊」和「煽動暴力」的傳播。聯合國稱此次網路關閉「令人深感擔憂」。