烏拉圭通過安樂死合法化 拉美再添一自由派先例

（法新社烏拉圭首都蒙特維多15日電） 烏拉圭今天將安樂死合法化，成為拉丁美洲首批、全球十幾個允許協助自殺的國家之一。

烏拉圭長久以來以通過社會自由主義法案聞名，比多數國家還早就已將大麻、同性婚姻及墮胎合法化。

參議院以31名出席議員中20票贊成的結果，批准了這項被稱為「尊嚴死亡」的法案；這項法案8月已在眾議院通過。

在長達10小時的辯論後，這項法案最終獲得通過，幾位議員稱這是「最困難」的議題。討論過程大致平和，氣氛時而感性，不過在表決通過後，場邊仍有人高喊「殺人犯」。

廣告 廣告

在拉丁美洲其他地方，哥倫比亞和厄瓜多的法院已透過司法裁決將安樂死除罪化，但尚未通過立法使其合法；古巴則允許末期病患拒絕以人工方式維持生命。

這項由執政的左翼政黨「廣泛陣線」（Frente Amplio）提出的倡議，在經歷多年奮鬥後終於通過，期間主要遭到宗教右派的激烈反對。

民調顯示，超過60%的烏拉圭民眾支持安樂死合法化，僅24%反對。這項法案允許心智健全、處於無法治癒疾病末期且承受痛苦的成年烏拉圭公民或居民，接受協助自殺。

71歲的烏拉圭民眾赫洛斯（Beatriz Gelos）與神經退化性疾病「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）搏鬥了20年，她告訴法新社，這項法律「富有同情心，非常人道」。

坐在輪椅上、聲音顫抖的她說，反對人士「根本不知道這樣活著是什麼感覺」。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。