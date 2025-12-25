烏指控俄利用華衞星圖像 鎖定能源設施攻擊目標

【on.cc東網專訊】烏克蘭總統澤連斯基周三（24日）聽取對外情報局局長伊瓦申科匯報後指，中國可能正在向俄羅斯提供衞星圖像，用於攻擊烏克蘭能源設施。

澤連斯基表示，烏方留意到俄羅斯與中國一些能提供太空情報數據的實體聯繫日益密切，中國衞星拍攝的烏克蘭領土圖像與俄羅斯對相應能源設施的襲擊之間有關聯。他指這種行為使俄羅斯能夠延長戰爭，烏方將與國際夥伴討論此事。烏克蘭反虛假資訊中心主任科瓦連科表示，中國實際上可能從戰爭持續中獲益，既能獲得一個虛弱且依賴性的俄羅斯，又能消耗歐洲的精力。

廣告 廣告

此外，伊瓦先科向澤連斯基指俄羅斯正使用臨時管理人和大量虛構的法律方案，試圖讓該國能源公司擺脫制裁。澤連斯基稱烏方密切關注，會與合作夥伴共同努力確保施壓奏效，防止俄羅斯通過此類操縱手段從戰爭中牟利。對於俄羅斯榛樹導彈在白羅斯進入戰鬥值班，澤連斯基稱情報部門已掌握更多細節，合作夥伴也應加以了解，在採取防禦措施時予以考慮。烏方認為此類武器的肆意擴散構成全球威脅，開創危險先例，會與夥伴共同制訂應對方案。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】