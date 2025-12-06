精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
烏美3天會談無重大突破 澤倫斯基承諾持續追求和平
（法新社邁阿密6日電） 烏克蘭與美國官員歷時3天的會談今天結束，未見明顯突破。儘管俄羅斯再度對烏克蘭發動一連串無人機與飛彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基仍承諾持續談判，以追求「真正的和平」。
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他加入烏國的談判代表，參與了在佛羅里達舉行的第3天會談，並和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行「非常實質且具建設性」的通話。
澤倫斯基在Telegram表示：「烏克蘭致力於持續與美方真誠合作，以實現真正的和平。」他補充指出，雙方已就「接下來的步驟及與美國會談的形式」達成共識。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在巴黎宣布，將於8日在倫敦與澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，評估由美國擬定、旨在終結這場近4年戰爭的方案談判進展。
在今天會談前，俄羅斯徹夜對烏克蘭發射超過700架無人機及飛彈，鎖定能源設施、鐵路等重要基礎建設，導致數千戶家庭的暖氣及用水中斷。
澤倫斯基稍早於社群媒體指出：「這些攻擊的主要目標，再次對準能源設施。俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人受苦。」
此次會談是在魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）後登場，當時莫斯科否決了美國提出的部分方案。
根據魏科夫昨天在社群媒體X平台發布的邁阿密會談紀要，「雙方同意，要實質推動任何協議，取決於俄羅斯是否準備展現對長遠和平的嚴肅承諾，包括採取降溫與停止殺戮的行動」。
同日，美方與烏方官員「也對安全安排的架構達成協議，並討論維持長久和平所需的嚇阻能力」。
其他人也在看
川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。法新社 ・ 12 小時前
馬克龍訪華受高規格接待，兩國恐難在俄烏及台灣問題上「各取所需」
AFP via Getty Images 法國總統艾曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）12月3-5日訪華，是其任內的第四次國事訪問中國。馬克龍該次到訪率領超過40位法國商界領袖，有分析稱這彰顯了此次訪問在經貿與地緣政治上的雙重意義 他在北京與中國國家主席習近平進行了90分鐘的雙邊會談，隨後舉行合作文件簽署儀式，並共同出席新聞發布會。馬克龍接著在昨日趕赴四川，以非正式的方式與習再次碰面。兩國簽署有關大熊貓保育合作計畫備忘錄。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
普京質擬美國要求印度停止購買俄油理據 反指美國亦購買俄核燃料
俄羅斯總統普京接受《今日印度》訪問時，質疑美國對印度施壓要求停止購買俄羅斯石油，又指美國本身亦從俄羅斯購買核原料以供核電廠使用，並指若美國有權利購買俄羅斯燃料，為何印度不可以？他指有關問題值得探討，俄羅斯亦預備好進行討諭，包括與美國總統特朗普商討。 他又表示，俄印石油貿易今年首三季有一定下降，但只屬小調整，整體雙邊交易仍與以往幾乎相同，又指俄印在石油產品及原油交易仍順暢地運行。對於美國就購買俄羅斯石油的關稅威脅，普京指特朗普的顧問相信實施有關政策最終有利美國經濟，他希望最終所有違反世界貿易組織規定的行為得到糾正。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
德媒：歐洲領袖不信任美國磋商俄烏停戰方式
（法新社柏林4日電） 德國「明鏡周刊」表示，取得多位歐洲領袖本週稍早所召開電話會議的書面摘要，通話內容指出，他們不信任美國對結束俄烏戰爭的談判做法。根據報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他領導人通話，兩人對美國談判代表是否會保護烏國利益表達懷疑。法新社 ・ 1 天前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 10 小時前
美貿易代表：與中國商貿勢減
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中美之間的貿易應該更趨平衡，規模可能需要縮小，而且貿易領域應該集中在非敏感商品類別上，認為這樣有助雙方不會過度互相依賴。信報財經新聞 ・ 1 天前
據報高市早苗擬邀李在明下月訪日在奈良會談
日本《共同社》引述日韓外交消息人士透露，日本首相高市早苗已協調明年1月中在家鄉奈良，與南韓總統李在明會談，作為兩國首腦互訪「穿梭外交」的一環。報道指，高市希望通過在家鄉款待李在明，構建雙方密切關係，並希望通過首腦頻繁會談，切實推進促使日韓關係穩定發展。而李在明亦展示希望調解日中關係的意願，外界關注他在緩解日中緊張關係發揮的作用。 李在明就任總統後，今年8月首次訪日，與時任首相石破茂在東京會談，石破茂於9月回訪南韓。李在明10月底在南韓慶州亞太經合組織(APEC)峰會期間，與當時新上任的高市舉行首次會談，兩人上月在南非約翰內斯堡出席二十國集團(G20)峰會期間亦有交談。 (ST)#高市早苗 #李在明 (ST)infocast ・ 1 天前
AMD晶片獲准輸華 外交部：冀美方實際行動維護全球產供鏈穩定
美國半導體巨頭超微(AMD)行政總裁蘇姿丰表示，已獲得美國政府准許向中國出口部分MI 308晶片，公司已準備在出貨時向華府繳交15%稅款。中國外交部發言人林劍在例行記行會回應相關提問時指，中方已多次表明在美國輸華晶片問題上的立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
外交部：中方冀新一批1億美元援助有助改善加沙人道局勢
國家主席習近平與到訪的法國總統馬克龍昨日見記者時宣布，中方將向巴勒斯坦提供1億美元援助，用於緩解加沙人道主義危機，支持當地恢復與重建，並獲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯致信感謝。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，本輪加沙衝突延宕超過2年，造成前所未有的人道主義危機，中方深表關切，相信新一批援助將有助改善加沙人道局勢，減輕巴勒斯坦人民苦難。林劍強調，中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，願與國際社會一道，繼續為推動加沙實現全面持久停火，改善加沙人道狀況，在兩國方案基礎上，早日實現巴勒斯坦問題政治解決，作出不懈努力。 (ST)#加沙 #中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
普京抵達新德里：俄印能源合作無受美西方制裁威脅影響
俄羅斯總統普京周四抵達印度，展開為期兩天的國事訪問，他在新德里出席直播活動時表示，俄印的能源合作關係，並沒有受到美國為主西方制裁的威脅所影響。普京在談及美國政府因為印度購買俄羅斯石油、而對印度實施高關稅時，反問「如果美國有權購買俄羅斯燃料，為甚麼印度不能？為甚麼印度不應該享有同樣的權利？」他強調，美國自己也仍在從俄羅斯購買核燃料用於其核電站。除能源合作之外，普京在訪問印度期間，雙方預計將討論一些重大項目，包括俄製蘇-30戰機的大型維修、為印度機隊配備射程超過200公里的R-37空空導彈，以及S-400/500遠程和Verba超短程防空系統。普京周四晚間乘坐飛機抵達新德里一個空軍基地，印度總理莫迪在場歡迎，兩人在紅地毯上擁抱。兩位國家元首其後乘坐同一輛車離開機場，莫迪將為普京舉行私人晚宴。莫迪稱，印度和俄羅斯的友誼經得起時間考驗，造福兩國人民。本次是自俄烏戰事爆發以來，普京首次訪問印度，他周五會出席印俄峰會，預計討論國防及能源等議題，並簽署一系列合作文件和商貿協議。#普京 #俄羅斯 #印度 (CW)infocast ・ 1 天前
美國貿易代表格裡爾稱 與中國的關係現在以穩定為重
【彭博】-- 美國貿易代表格裡爾表示，儘管一些盟友敦促對北京採取協調行動，但美國已將穩定與中國的貿易形勢擺在首位。「我認為沒人希望與中國發生全面經濟衝突，而我們也不會，」格裡爾周四在華盛頓舉行的美國成長峰會上表示。「事實上，川普總統有機會利用我們在中國面前的所有籌碼，無論是在軟件、半導體還是其他各種領域，而且我們確實擁有很多籌碼。許多盟友有興趣採取協調行動，但目前的決定是，我們希望保持關係穩定。」格裡爾聲稱，自川普上任以來，美國對華貿易逆差下降了「約25%」，對於一個致力於平衡商品貿易的團隊來說，這是朝著「正確方向」前進的一步。與此同時，他也承認，中國產品仍在設法流入美國，包括通過其他國家轉運。「目前，我們希望確保中國購買的是我們就該賣給他們的東西：飛機、化學品、醫療器械和農產品，」他說。「我們可以從他們那裡購買一些非敏感產品。」原文標題Greer Says US Prioritizing Stability Over Conflict With ChinaMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
馬克龍轉抵成都訪問 中方宣布新一對大熊貓2027年赴法旅居
正訪華的法國總統馬克龍，昨晚由北京轉抵四川成都。馬克龍今日會與國家主席習近平在都江堰舉行進一步會談，隨後將在四川大學與學生交流，並參觀成都大熊貓繁育研究基地。習近平昨日在北京與馬克龍會談後指，中法同意促進人文交流，展開新一輪大熊貓保護合作。 馬克龍訪問成都之際，中國野生動物保護協會宣布，已與法國博瓦勒動物園簽署意向書，延續大貓熊保護國際合作，新一對大貓熊將於2027年前赴法國，合作期限10年。旅居法國的大熊貓「歡歡」和「圓仔」提前在上月底回國，一對雙胞胎「歡黎黎」和「圓嘟嘟」繼續留在法國至2027年1月。 (ST)#中法 #馬克龍 #大熊貓 (ST)infocast ・ 1 天前
法國、德國和英國領導人將於周一與澤連斯基會面
(新增第六段澤連斯基帖文)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前
習近平都江堰同馬克龍交流：中法合作為世界和平作更大貢獻
國家主席習近平在四川成都都江堰，同法國總統馬克龍交流。習近平介紹都江堰歷史和意義，他指出，中法兩國分別是東西方文明的傑出代表。中法建交不僅是兩個獨立自主國家的「握手」，也是兩大璀璨文明的交匯。面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠通過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。馬克龍說，當前國際形勢迅速演變，充滿不確定性。法方願同中方加強溝通協調，堅持通過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。習近平夫婦又與馬克龍夫婦共進午餐，兩國元首一致同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略伙伴關係不斷向前發展。雙方亦就烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表聯合聲明。 (WL)infocast ・ 1 天前
習近平成都與馬克龍舉行非正式會晤
國家主席習近平在四川成都都江堰，與法國總統馬克龍舉行非正式會晤。馬克龍昨晚由北京轉抵成都，繼續對中國的國事訪問行程。據報他計劃參觀大熊貓繁育研究基地。馬克龍訪問成都之際，中國野生動物保護協會昨日宣布，已與法國博瓦勒動物園簽署意向書，延續大貓熊保護國際合作，新一對大貓熊將於2027年落戶法國，合作期限10年。雙方同意保持密切溝通，依照大貓熊保護國際合作要求和技術標準，推進延續合作協議盡早正式簽署。習近平昨在北京與來華進行國事訪問的法國總統馬克龍會談時表示，中法兩國要拓展合作空間，挖掘綠色經濟、數碼經濟、生物醫藥、人工智能、新能源等領域合作潛力。會談後，兩國元首共同見證簽署核能、農食、自然資源、大熊貓保育等領域12項合作文件。旅居法國的大熊貓「歡歡」和「圓仔」早前提前在11月底回國，至於一對雙胞胎「歡黎黎」和「圓嘟嘟」將繼續留在法國至2027年1月。 (WL)infocast ・ 1 天前
中法就核能合作發表聯合聲明
法國總統馬克龍訪華，先後在北京和成都與國家主席習近平會面。中法兩國就核能合作發表聯合聲明，一致認為，核能合作是中法全面戰略夥伴關係的重要組成部分，將繼續在第三代壓水堆核電機組建設運行管理、現有核電站延壽等方面，進行經驗反饋和技術交流。 聲明指，雙方將繼續開展核能技術創新研發合作，將在核燃料供給、核電裝備製造、鈾資源安全等領域開展協調合作，共同致力於確保安全、可靠、可持續的乏燃料和放射性廢物處理。 兩國將繼續深度參與國際熱核聚變實驗堆(ITER)國際大科學工程，亦繼續在教育培訓和人才培養方面開展合作。兩國將探討小型模組化核反應器的開發及人工智能技術應用等實施新的合作項目。雙方重申對國際核不擴散體系的承諾，特別是對《不擴散核武器條約》的承諾。中國贊同法國提出的關於在2020年至2050年期間，將全球核能增至3倍的宣言。 (ST)infocast ・ 1 天前
莫迪與普丁在新德里會晤 尋求深化經濟聯繫、升級防務合作
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
據報美國代表團計劃下周訪問印度展開貿易談判
《路透社》引述美國官員報道，由美國副貿易代表Rick Switzer率領的政府談判團隊，計劃下周前往印度繼續就貿易協議進行談判。 此前，美國因印度購買俄羅斯石油而對印度進口商品徵收高達50%的關稅，因此印度政府一直希望與美國達成初步貿易協議。印度商務部長Rajesh Agrawal上周表示，對今年內與美國達成一些解決方案感到非常樂觀，認為兩國首先要達成一項能夠解決相互關稅問題的貿易框架。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
普京與莫迪會談 指俄印軍事技術合作具互信關係
正國事訪問印度的俄羅斯總統普京，與印度總理莫迪舉行會談。普京在會前表示，感謝莫迪邀請訪問印度，指昨日與莫迪的交流友好及富有成效，並感謝莫迪為解決烏克蘭問題所作的努力。他又指，俄印關係基礎深厚，在軍事技術合作領域具互信關係，正發展包括高科技在內的新合作領域。莫迪就表示，印度站在和平一邊，世界應該回歸和平。雙方之後閉門會談，預料歷時2小時。 普京早前在總統府出席印方的正式歡迎儀式，獲莫迪及印度總統穆爾穆親自迎接，印方鳴放21響禮炮歡迎，現場奏起俄羅斯國歌，普京並檢閣三軍儀仗隊。普京在儀式後，再前往拉吉加特的印度聖雄甘地陵墓，敬獻花圈致敬，他在紀念台撒下花瓣，並在嘉賓名冊上留言，讚揚甘地為世界和平事業作出不可估量的貢獻。 (ST)#印度 #普京 #莫迪 (ST)infocast ・ 1 天前
格里爾稱或縮減中美貿易規模 謝鋒籲壓縮問題清單
【on.cc東網專訊】美國貿易代表格里爾周四（4日）表示，美中貿易需要保持平衡，可能需要縮減規模，又指對華貨物貿易額已下降25%，形容是正確方向。中國駐美大使謝鋒同日另敦促美國一些政客，停止往中國身上潑髒水、扣帽子，為中美經貿關係注入正能量而非製造新干擾。on.cc 東網 ・ 1 天前