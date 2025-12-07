烤雞食譜｜惹味燒烤醬辣烤春雞 (附影片)

快到聖誕, 但今年無法出外食火雞, 又不是人的人家裡有大焗爐, 無火雞食, 就食烤春雞~~~ 請訂閱以表支持??? Facebook: Small House Cooking https://bit.ly/3cOnd1y Instagram: small_house_cooking https://bit.ly/3hli98v YouTube: Small House Cooking 蝸煮 https://bit.ly/3cVknYL

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

春雞 1 隻

自制燒烤醬/其他燒烤醬 150 g



醃粉

百里香 1 tbsp

紅甜椒粉 1 tbsp

黑椒粉 1 tbsp

洋蔥粉 1 tbsp

蒜粉 1 tbsp

卡宴辣椒粉 1 tsp

鹽 1tsp

糖 1 tsp





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/IUEYuLHm6-8

2 ：

先把所有醃粉的材料混合, 拌勻, 備用;

3 ：

先清春雞, 去除雞毛(如有), 先拆去叉骨, 之後在雞背上垂直切令春雞能攤開, 然後在春雞的表面和底部灑上醃粉, 放入雪櫃風乾最少12小時;

4 ：

12小時之後, 預熱焗爐210c, 準備烤盤, 放上烤架, 在烤架上掃上小許油, 放春雞在烤架上, 於春雞的表面掃上薄薄一層的油, 放入焗爐烤15 - 20分鐘;

5 ：

15 - 20分鐘後, 取出, 於春雞的表面掃上一層燒烤醬, 再放入焗爐烤15 - 20分鐘;

6 ：

15 - 20分鐘後, 再次取出, 再次於春雞的表面掃上一層燒烤醬, 再放入焗爐烤15 - 20分鐘或至微焦;

7 ：

15 - 20分鐘或至微焦, 取出, 即可。 完成

8 ：

參考影片: 1. 醬汁篇｜自制燒烤醬 https://youtu.be/lcn8SZ22OBc 2. 醬汁篇｜自制他他醬 https://youtu.be/Ji62JswLEH4 3. 簡易篇｜醋泡紅洋蔥 https://youtu.be/ISGFAUZLN2s 4. 簡易篇｜超簡易美味炸茄條 https://youtu.be/lmnZhQh1HMs





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50372

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com