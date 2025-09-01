CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
雞翼食譜｜焗蜜糖蠔油雞翼
蠔油適合用來為食物增添味道，也能帶出食材鮮甜味，跟不少食材都合得來，除了海鮮等等，就連雞翼都是不錯的選擇。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
雞翼 12隻醃料： 蠔
醃料：
蠔油 1.5湯匙
生抽 1/2湯匙
老抽 1茶匙
砂糖 1茶匙
胡椒粉 少許
紹興酒 1/2湯匙
粟粉 1茶匙
生油 少許
蜜糖水：
蜜糖 2湯匙
水 1/2湯匙
**拌勻
作法:
1 ：
雞翼洗淨，印乾水份，加入醃料醃約2小時或以上。
2 ：
在焗盆鋪上錫紙及架，平均鋪放雞翼(皮向下)。
3 ：
放入已預熱的焗爐以180c焗約15分鐘，翻去另一面焗12分鐘至熟透。
4 ：
取出，掃上蜜糖水；放回焗爐以200c焗約3分鐘，即成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51692
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
排骨食譜│剝皮椒蒸排骨 排骨咁樣洗更好食
蒸排骨是人人都喜歡的家常菜，除了一般的豉汁蒸排骨，可以試試用台灣的醃菜剝皮辣椒加紅椒仔做這道剝皮椒蒸排骨，剝皮椒的輕微辣和香氣跟只用普通蒜頭辣椒去蒸會有不同。洗排骨時在水中加入粟粉和醋，可以把排骨洗得更軟乾淨，之後加醃料也更入味，即睇如何製作剝皮椒蒸排骨：Yahoo Food ・ 1 天前
Pepper Lunch鐵板黑椒牛肉飯復刻！神還原醬汁用一樣材料加工
除了茶餐廳的碟頭飯，PEPPER LUNCH牛肉飯都可算新一代的「名物」，怎麼吃都不厭。這個牛肉飯如果用鐵板來上當然最好，家中用平底鑊來上也方便。這個牛肉飯材料簡單，最主要的醬汁利用現成日式燒肉汁來加工來加工也非常快捷，要留意鋪材料前用牛油把鑊底抹過，之後加熱牛肉和白飯時便會帶有牛油香，即睇如何製作PEPPER LUNCH牛肉飯：Yahoo Food ・ 23 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 16 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 10 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 14 小時前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 18 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生
美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。鉅亨網 ・ 15 小時前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 19 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 19 小時前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？
根據美國證券交易委員會（SEC）的最新申報，晶片大廠英偉達 (NVDA) 第二季收入的近 40% 竟來自僅兩家客戶。鉅亨網 ・ 20 小時前