雞翼食譜｜焗蜜糖蠔油雞翼

蠔油適合用來為食物增添味道，也能帶出食材鮮甜味，跟不少食材都合得來，除了海鮮等等，就連雞翼都是不錯的選擇。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

雞翼 12隻醃料： 蠔

醃料：

蠔油 1.5湯匙

生抽 1/2湯匙

老抽 1茶匙

砂糖 1茶匙

胡椒粉 少許

紹興酒 1/2湯匙

粟粉 1茶匙

生油 少許

蜜糖水：

蜜糖 2湯匙

水 1/2湯匙

**拌勻





作法:

1 ：

雞翼洗淨，印乾水份，加入醃料醃約2小時或以上。

2 ：

在焗盆鋪上錫紙及架，平均鋪放雞翼(皮向下)。

3 ：

放入已預熱的焗爐以180c焗約15分鐘，翻去另一面焗12分鐘至熟透。

4 ：

取出，掃上蜜糖水；放回焗爐以200c焗約3分鐘，即成。





