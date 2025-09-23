無人機侵丹麥領空俄羅斯所為？呂特：言之過早

（法新社布魯塞爾23日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，判斷飛越丹麥的無人機是否與俄羅斯近期侵犯聯盟領空的事件有關，目前仍「言之過早」。

他表示：「丹麥方面目前正在確實調查相關情況，以釐清事件背後的原因。我們保持密切聯繫，因此目前下定論言之過早。」他同時指出，已與丹麥首相進行過溝通。