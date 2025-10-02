中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
無人機侵擾引憂 立陶宛推建造防空避難所
（法新社維爾紐斯2日法新社）立陶宛及其鄰國近來均遭遇無人機入侵事件，引發對俄羅斯可能發動全面襲擊的擔憂，並促使這個波羅的海小國鼓勵建造防空避難設施。
在立陶宛，儘管不是每個社區都已響應這項號召，首都維爾紐斯一處公寓大樓的住戶向法新展示了地下室，他們正將那裡整修為戰爭爆發時可以避難的地堡。
這棟公寓大樓的住戶管理委員會主委馬格納維丘斯（Vidas Magnavicius）談到：「大家都想要有安全感，知道自己能躲避轟炸跟戰爭至少幾天。」
前蘇聯共和國立陶宛如今是歐盟及北大西洋公約組織（NATO）的忠實成員，人口約為290萬人，其中包含一個講俄語的少數族群。立陶宛對俄烏戰爭感到焦慮，並擔憂自己可能淪為俄羅斯下個目標。
立陶宛當局正敦促市議會和地方社區加速建造防空避難所。
立陶宛政府6月表示，全國有6453間防空避難所，約可容納150萬人，僅涵蓋該國54%左右人口。
此外，逾半市鎮面臨避難空間不足問題；批評人士更指出，許多避難所只存在於書面文件，配置適當且真能因應危機時刻的避難所也不多。
